ИКЕА България въвежда нов удобен начин за получаване на онлайн поръчки

ИКЕА България предлага нов, практичен и достъпен начин за получаване на онлайн поръчки – чрез автоматите на BOX NOW. Услугата е налична за поръчки с тегло до 20 кг и определени размери на цени, започващи от 5 лв., което прави пазаруването на аксесоари за дома и подаръци за настъпващите празници особено удобно. Така получаването на пратките става по всяко време на денонощието в една от над 750 локации, в повече от 150 населени места в страната.

С новото решение ИКЕА разширява възможностите за гъвкаво онлайн пазаруване с опцията за взимане на пратката по всяко време от избрания автомат. Пратките се съхраняват в автомата за срок от 48 часа, което позволява на потребителите да ги вземат в удобно за тях време, след получаване на известие по телефон (чрез вайбър, СМС или приложението на BOX NOW).

Автоматите на BOX NOW са устойчиво и иновативно решение, което се захранва от собствени соларни панели – пример как технологиите допринасят за ефективност, достъпност и отговорност. По този начин ИКЕА се грижи всички малки неща, които улесняват ежедневието на многобройните потребители на марката, да стигат бързо и по устойчив начин до тях.

За подробна информация и ценоразпис, вижте тук.

