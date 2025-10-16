Петролните пазари реагираха на натиска върху Индия

Цените на петрола се повишиха с близо 1% в днешната азиатска търговия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че премиерът Нарендра Моди е поел ангажимент Индия да спре покупките на руски петрол. Изявлението предизвика незабавна реакция на борсите, тъй като потенциално прекратяване на индийския внос от Русия би могло да доведе до недостиг на суровината на други пазари, съобщи агенция Ройтерс.

Пазарите се раздвижиха след изявлението

Сортът Брент от Северно море, който служи като референтна цена за европейския пазар, се повиши с 54 цента или 0,87% до 62,45 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 57 цента или 0,98% и достигна ниво от 58,84 долара за барел. Повишението идва след като и двата основни фючърса отчетоха най-ниските си стойности от началото на май, засегнати от търговското напрежение между САЩ и Китай и предупрежденията на Международната агенция за енергията за възможен излишък на предлагането през следващата година.

Индия под натиск от Вашингтон

Президентът Тръмп заяви, че Индия, която получава около една трета от петрола си от Русия, ще прекрати покупките от Москва. Индийското посолство във Вашингтон не отговори на запитването на Ройтерс дали Моди действително е дал подобно обещание. Източници, запознати с въпроса, твърдят, че някои индийски рафинерии вече подготвят планове за постепенно намаляване на руския внос. Междувременно американският министър на финансите Скот Бесънт съобщи, че е информирал японския си колега Кацунобу Като, че администрацията на Тръмп очаква и Япония да спре вноса на руска енергия. Така натискът от Вашингтон върху ключовите азиатски икономики се засилва, което допълнително повишава несигурността на пазара.

Нови санкции и нарастващо напрежение

Индия и Китай са двата най-големи купувача на руски суров петрол, транспортиран по море – сделки, които попадат под санкциите на САЩ и Европейския съюз. Месеци наред Моди отказваше да се поддаде на американския натиск, аргументирайки се, че руските доставки са жизненоважни за енергийната сигурност на Индия. Но новият политически натиск съвпада с обявени вчера от британското правителство допълнителни санкции срещу руските енергийни компании „Роснефт“ и „Лукойл“. В списъка попадат и четири нефтени терминала, китайската частна рафинерия „Шандун Юлун Петрокемикъл“, 44 танкера от т.нар. „сенчест флот“, транспортиращ руски петрол, както и индийската рафинерия „Наяра Енерджи Лимитед“, която е под руска собственост. Комбинацията от дипломатически натиск и нови ограничения създава реална опасност от ново напрежение в глобалните енергийни доставки и по-високи цени на петрола през идните седмици.

