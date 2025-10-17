Има ли шок? Петролът продължава да поевтинява

Цените на петрола спаднаха леко в азиатската търговия и се насочват към седмично понижение от близо 3 процента. Причината е комбинация от нарастваща несигурност около глобалните енергийни доставки и новината за подготвяна среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща, на която ще бъде обсъдено прекратяване на войната в Украйна.

Пазарите реагират на сигнали за дипломатическо разведряване

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 8 цента, или 0,13%, до 60,98 долара за барел, докато американският лек суров петрол загуби 9 цента, или 0,16%, достигайки 57,37 долара. И двата водещи сорта се насочват към седмичен спад от около три процента – най-сериозният от началото на май, когато котировките бяха на подобни нива.

Анализаторът Даниел Хайнс от ANZ коментира, че „опасенията от ограничени доставки бяха смекчени след съобщението за предстоящите преговори между Тръмп и Путин“. Новината за възможна среща между двамата лидери бе приета изненадващо на фона на очакванията за нова военна помощ за Украйна и бе възприета от пазарите като сигнал за потенциално дипломатическо раздвижване.

Според Ройтерс разговорите може да се състоят в рамките на следващите две седмици в унгарската столица. В същото време Международната агенция по енергетика публикува доклад, според който през 2026 г. светът може да се изправи пред излишък в предлагането на суров петрол, което допълнително притисна цените надолу.

Рекордно производство и растящи запаси в САЩ

Допълнителен натиск върху пазара оказаха и последните данни на Управлението за енергийна информация (EIA), според които петролните запаси в САЩ са нараснали с 3,5 милиона барела до 423,8 милиона – далеч над очаквания ръст от 288 хиляди барела. Увеличението се обяснява с пониженото натоварване на рафинериите, преминали към сезонно техническо обслужване, както и с рекордното производство, достигнало 13,636 милиона барела дневно.

В комбинация с глобалните геополитически сигнали това подсилва натиска върху цените, които остават на най-ниските си нива от пет месеца. Пазарните наблюдатели очакват котировките да се стабилизират едва след изясняване на резултатите от евентуалната среща между Вашингтон и Москва — разговор, който може да промени не само тона на световната политика, но и посоката на световните енергийни пазари.

