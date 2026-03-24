Газът тръгва нагоре. Обсъждат ново поскъпване за април

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на „Булгаргаз“ за увеличение на цената на природния газ за април с 5,12 процента спрямо март. Заседанието започва в 10:00 часа, като темата е утвърждаването на новата цена за следващия месец. Предложената стойност е 34,27 евро за мегаватчас без включени допълнителни такси. Ако бъде одобрена, това ще означава ново поскъпване за бизнеса и домакинствата.

Сегашната цена на газа за март е 32,60 евро за мегаватчас, което поставя предложението на „Булгаргаз“ осезаемо по-високо. Увеличението идва след период на относителна стабилност, но натискът върху пазара отново се засилва.

Основна причина за ръста са международните фактори и напрежението на енергийните пазари. Войната в Близкия изток затруднява доставките и води до повишение на цените на газа на ключови европейски хъбове.

Отразяване на тази тенденция се вижда както на нидерландския хъб TTF, така и на „Газов хъб Балкан“, където също се отчита поскъпване на фючърсите за април.

Решението на КЕВР ще бъде ключово за цените на топлинната енергия и за разходите на редица предприятия, които използват природен газ като основно гориво.

