Бизнес

Газът тръгва нагоре. Обсъждат ново поскъпване за април

КЕВР разглежда предложение за ръст със 5,12 процента на фона на напрежение на пазарите

Газът тръгва нагоре. Обсъждат ново поскъпване за април
Снимка: БТА
24 мар 26 | 8:37
74
Иван Ангелов

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на „Булгаргаз“ за увеличение на цената на природния газ за април с 5,12 процента спрямо март. Заседанието започва в 10:00 часа, като темата е утвърждаването на новата цена за следващия месец. Предложената стойност е 34,27 евро за мегаватчас без включени допълнителни такси. Ако бъде одобрена, това ще означава ново поскъпване за бизнеса и домакинствата.

Сегашната цена на газа за март е 32,60 евро за мегаватчас, което поставя предложението на „Булгаргаз“ осезаемо по-високо. Увеличението идва след период на относителна стабилност, но натискът върху пазара отново се засилва.

Основна причина за ръста са международните фактори и напрежението на енергийните пазари. Войната в Близкия изток затруднява доставките и води до повишение на цените на газа на ключови европейски хъбове.

Отразяване на тази тенденция се вижда както на нидерландския хъб TTF, така и на „Газов хъб Балкан“, където също се отчита поскъпване на фючърсите за април.

Решението на КЕВР ще бъде ключово за цените на топлинната енергия и за разходите на редица предприятия, които използват природен газ като основно гориво.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Коментирай