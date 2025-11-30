Жестока трагедия! Самоубийство разтърси голям наш град

Жена скочи от моста в Бургас снощи около 23 ч. пред погледите на минувачи. Те са направили опити да я спрат, но напразно.

След като е подаден сигнал на телефон 112, са пристигнали спасители, но самоубийцата вече е била починала, съобщи местният сайт "Флагман".

През септември възрастен мъж се самоуби със скок от Аспаруховия мост във Варна. По данни на ОДМВР-Варна той е загинал, като след скока е паднал на островната зона под моста.

Преди година 33-годишен варненец също сложи край на живота си, като се хвърли от Аспаруховия мост. Малко по-рано през 2024 година 38-годишен варненец прекара повече от 15 часа на съоръжението и заплашваше да скочи от него. След 15 часа разговори психолози го убедиха да се откаже от самоубийството.

