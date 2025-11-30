Вижте официалните празници и неработни дни през 2026 г.

Българските граждани ще имат възможността да се насладят на три последователни неработни дни около посрещането на 2026 година. Правителството утвърди наскоро тази еднократна мярка, след като получи предложение от финансовия министър Теменужка Петкова, за да улесни процеса по присъединяване към еврозоната.

Допълнителните дни за почивка, обявени за 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г., са пряко свързани с подготовката за приемането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г.

Министър Петкова обясни, че удълженият период е необходим за извършването на техническа пренастройка на всички системи и за осигуряване на адаптацията във финансовия и нефинансовия сектор. Тя подчерта, че присъединяването към еврозоната е събитие "с особено значение", което налага добре организиран и плавен преход.

Освен удължения новогодишен период, вече е публичен и целият календар на официалните празници, както и на ученическите ваканции през 2026 г. - информация, която подпомага планирането на отпуски, семейни пътувания и учебни графици.

Официални празници и почивни дни през 2026 г.

1 януари и 2 януари – Нова година

3 март – Ден на Освобождението

12 април – Великден (Възкресение Христово)

1 май – Ден на труда

6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

6 септември – Съединението

22 септември – Ден на независимостта

24–26 декември – Коледа

Ученически ваканции и неучебни дни през 2026 г.

2 януари – Последен неучебен ден от Коледната ваканция

31 януари – 2 февруари – Междусрочна ваканция

2 март – Неучебен ден

4–13 април – Пролетна ваканция за I–XI клас

8–13 април – Пролетна ваканция за XII клас

20 и 22 май – Неучебни дни заради матури и НВО

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com