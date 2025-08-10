Какво правил Славков преди самоубийството? Разкритие от близък приятел

Един от най-близките приятели на самоубилия се Тодор Славков - Христо Крушарски - проговори за смъртта на внука на Тодор Живков и син на Иван Славков.

„След тези събития се съвземам. Написа ми съобщение, че в него му е проговорила Людмила и има мисия, която трябва да изпълни. Специалист ми каза, ако беше ми го показал по-рано, щеше да ми каже какво да стане“, каза Крушарски в интервю за Нова телевизия.

Нещастният случай остава загадка за Крушарски, която се надява разплете.

„Имам идея за стаята, в която е станало всичко. Трябва да се посъветвам с дъщеря му. Да я направя нещо като стая, свързана с него. Аз говорих с Катя, ще имам още един. И да видим какво ще правим“, добави бизнесменът.

Заръка от бабата на Тодор Славков

„Тя беше уникален човек, майката на Иван. Тя беше железен човек. Дните преди да почине ми даде тази заръка. Обичам да спазвам правилата на живота и да помагам на хората“, каза Крушарски без да разкрие каква точно е тя.

Той се върнал в деня, в който Тошко се е самоубил.

„Бяхме една група. Хапнахме, окосихме. Имаше майтапи. Нямаше и частица от това, което последва“, оплака се бизнесменът.

„Разликата между Иван и Тодор е огромна.

Тодор се опитваше да копира баща си. Казвал съм му, че не става. Баща му се шегуваше със себе си и това показваше неговата сила, но България го очерни. През 1992 г. Иван Славков излезе от затвора, нямаше нищо“, припомня Крушарски.

„С Тодор Живков се запознах 2 години по-късно. Тогава отидохме с него при Живков и му казахме, че ще правим партия. Той ни попита дали имаме пари. Ние отговорихме положително. Тогава ни каза: „Арчете си парите и не се занимавайте с глупости“, разказа Крушарски и напомни за един от любимите лафове на Батето: „И да паднем, и да бием, пак ще се напием!“

