Снегът дойде в тези части на България. Едни ликуват

Зимата напомни за себе си в Родопите, след като дългоочакваният сняг заваля в курорта Пампорово. По информация на Планинската спасителна служба валежът продължава вече 1–2 часа. От днес за туристи работят лифтовете по линии № 1 и 2, макар че ски зоната все още не е отворена. Очакванията са, че при прогнозираните снеговалежи през следващите дни част от пистите ще заработят и ще посрещнат първите любители на зимните спортове, пише Фокус.

Сняг вали и по родопските проходи „Превала“, „Рожен“ и „Пампорово“, като пътната обстановка се следи и е под контрол.

В късния следобед снеговалеж обхвана и прохода Шипка, където снежната покривка е достигнала около 3 сантиметра. Снегопочистващите фирми своевременно започнаха опесъчаване на пътното платно, за да осигурят безопасното преминаване на автомобилите.

След снеговалежите през изминалата нощ зимната обстановка в северозападните общини Кула и Макрешe също остава спокойна и под контрол. Снежната покривка там е около 6 сантиметра, като интензивността на валежите е била различна в отделните райони.

Метеоролозите прогнозират нови валежи през следващите дни, които ще затвърдят зимната обстановка в планинските и полупланинските райони на страната.





