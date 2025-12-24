На Нова година! И тези места спират работа

В новогодишната нощ и бензиностанциите в цялата страна временно ще преустановят работа заради технически промени, свързани с преминаването от лев към евро.

В определени часове няма да бъде възможно нито зареждане на горива, нито заплащане на каквито и да било стоки и услуги.

От различните вериги посочват, че прекъсванията ще бъдат в интервала между 21:00 часа на 31 декември и 02:00 часа на 1 януари 2026 година, като точните часове ще варират според конкретната бензиностанция и използваните системи.

Причината за спирането е необходимостта от синхронизиране и актуализиране на софтуера, касовите апарати и платежните системи, така че те да работят коректно с новата валута. Процесът изисква временно изключване на системите, което прави обслужването на клиенти невъзможно.

От бензиностанциите предупреждават, че дори след възобновяване на нормалната работа са възможни временни затруднения при плащанията с дебитни и кредитни карти, корпоративни карти, както и клубни карти за отстъпки. В някои обекти може да има забавяния или откази при обработката на плащанията.

Заради очакваните неудобства всички шофьори са призовани да заредят автомобилите си с гориво предварително, особено ако планират пътуване в късните часове на 31 декември или рано сутринта на Нова година. Това важи с особена сила за основните пътни артерии и изходите на големите градове, където традиционно се отчита засилен трафик по празниците.

Към момента не се предвиждат изключения за отделни региони, включително Пловдив и областта, като всички големи вериги ще прилагат сходни мерки. От компаниите поднасят извинения на клиентите си за причинените неудобства и уверяват, че правят всичко възможно процесът да премине максимално бързо и без допълнителни усложнения, пише trafficnews.

