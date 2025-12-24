Силва Дончева пред СТАНДАРТ: Българите сме на ръката на Бог

Иде ново начало в следващите 36 години, казва историкът и астролог Силва Дончева

Силва Дончева е завършила „История“ в СУ „Климент Охридски“ през 1989 година. С астрология се занимава от 1992-ра. Има издадени учебник по астрология и книгата „ Водолей – истината и лъжата“. Създател е на метода Вербална хомеопатия, има три книги по темата, води семинари и курсове по астрология и Вербална хомеопатия. Автор е и на книгата „360 градуса преди края“ – научна фантастика. Всички книги на Силва Дончева са на Издателска къща „Бард“.

Когато една религия стане дърввжавна, парите и властта изкривяват нещата

Траките са свързани с идването на Христос

Култура и дух са ключовите ни думи

Ние сме народ от учители

Трябва да сме посредници за мир

Промяна на елитите ще има през 2028/2029 г.

Азбуката е голямото ни постижение

Ще има нов мениджмънт в управлението

- Г- жо Дончева, кои са най-големите чудеса на България?

- Те са главно в културно-духовната сфера, която е най-голямата сила на България. Тоест, мисията е точно в духа, а не толкова в материята, в икономиката, във военното дело. Трябва да се погрижим да останат за света мистериите на траките, тъй като културата им е свързана с идването на Христос. Траките са говорили за безсмъртието не само на душата, но и на човека, за възможността човекът да стане син Божи. И, разбира се, християнството. Ние сме прекият носител чрез единствената християнска азбука. Българската азбука е създадена за християнския култ. Друга такава не съществува. Латинската и гръцката азбука не са такива. Тоест, тук има един фокус върху духовната мисия на България – книжнината - всичко, което е свързано с православието. Защото ние поемаме от Източната Римска империя, от Византия, линията на православието. Създаваме самостоятелна патриаршия и отделно имаме и азбука.

За да бъде литургията извършвана на разбираем за хората език, а не на гръцки. По този начин разпространяваме православието и в Украйна, и в Беларус, и в Сърбия, и в Русия.

Чрез това наше духовно постижение народите разбират какво се чете.

- Тоест, през траките до православието и до азбуката…

- И главно до християнството. С богомилите е свързан следващ момент от историята ни. Защото те са пряк отзвук на езотеричното християнство. Истината е, че християните по българските земи са от 52 година. А не когато княз Борис Първи Михаил легитимира вече на държавно ниво християнството през 864 – 865 г. След това най-голямото постижение е именно азбуката и закрилата, която той осъществява на учениците на Кирил Методий и създаването на двете школи - Преславска и Охридска. Златния век на Симеон в духовен план искам да подчертая. Но християните са от 52-ра – осем века преди княз Борис.

- Сред чудесата ни е първата християнска общност тук, в България чрез апостол Павел - на едно от тепетата в Пловдив, където се твърди, че той е имал проповед.

- Да, Андрей Първозвани и апостол Павел са били със светия дух, те са лекували хората само като минат покрай тях. Апостол Павел бил буквално върнат от Сирия, за да проповядва на Балканите всичките послания, с които не се запознаваме в Евангелията. Тоест, ние сме си християни от 2000 години. Затова и богомилите са отзвук. Защото когато една религия стане държавна, парите и властта изкривяват нещата. И в известна степен това искрено първо езотерично християнство - век на богомилите - също е създадено тук. Много автори твърдят, че е в основата на Ренесанса в Европа и това е голямата заслуга, тя пак е духовна. След това вече е учението на Учителя, което въвежда пък епоха на Водолей, чисто астрологически.

- А кои сме ние, българите, с астрологичните знаци, които имаме?

- Има много хороскопи, защото примерно на 3 март, 1878 г., когато се сключва Санстефанския мирен договор, България е под Риби. На 10 ноември, 1989 г. е под Скорпион. На 9 септември, 1944 - под Дева.

- Сега е моментът на Скорпиона.

- Да, като подниво. Но земята ни е била и пелазгийска, и тракийска, и българска. Това е преливане на един и същ народ. В основата на фундамента е козирогът и вече над него са различните цикли – създаването на Аспарухова България, след това Втората българска държава, третата българска държава и т. н.

- Чувала съм Ви да говорите за хороскоп от 681 година. Но има спрове дали България не е създадена по времето на Кубрат. Има ли това значение върху съдбините на държавата ни?

- По принцип фонът е пак на Козирог. Той знак на Бога. В древния Египет са говорили за ниската степен на Козирога - за крокодила - тоест за земноводната сила на този знак. За жестокост, отмъстителност, прикритост, скъперничество. Там трябва да се внимава за твърдоглавие. Но високите октави на Козирог са свързани с факта, че на престола е самият Бог. Тоест, през Козирог минават най-висшите октави. Оттам идват идеите, свързани с учителите на човечеството. Пращат се учители, а не императори. Орфей е учител, Христос също, апостолите са учители, Кирил Методий и св. Климент Охридски - всички тези просветители са учители. България е много силен духовен център. Култура и дух. Това са, може би, ключовете думи за нашия народ. В момента сме по-скоро в по-ниската вибрация на Козирог и трябва да се внимава.

- Това е очевидно. Каква е кармата на България? И според Вас, има ли периоди, които са предопределили развитието й?

- Преди 5400 години българите са избрани за голямата мисия, свързана със славянския род. Тогава им се дава знак, че върху тях е погледът на Бог. Това е митология, разбира се, но се твърди, че те са написани на ръката на Бог и когато той погледне десницата си, се сеща за българите. Те имат мисия за въвеждането на Царството Божие на Земята. Това, за което говори Апостол Павел, говори самият Христос. То е свързано със Светия Дух, който трябва да осени хората и те вече да живеят в едно божествено управление, което е свързано със синархията. Такъв момент е имало именно по време на Апостолите, когато те са приели Светия Дух при Възнесението на Христос и, когато те вече създават първите християнски общини. Връщаме се към времената от 52 година и след това, когато те полагат тази абсолютна основа, която в момента седи като фундамент в Европа. България има специална мисия и това е отразено в призвание: “към народа ми български, синове на семейството славянско”, което е на Ангела Елохил и призванието е дадено в 1898 година.

- Какво седи срещу Златния век? Кое е предателството в нашата история?

- Предаването на християнската идея. Българите винаги трябва да се стремят да са посредници, те да създават условия за мир.

- Това ли е мисията на България?

- Да, именно. Когато вземем хороскопа на 3-ти март, той е свързан с това, че България хем Риби, а горе е Близнаци. Близнаците са свързани с посредничество, те са учители, литератори, дори търговци, ако щете. Този хороскоп е вид кръстопът, т.е. така нареченият подвижен кръст се е оформил тогава, по време на Сан Стефано. Подвижният кръст означава непрекъсната комуникация, промени, адаптивност, гъвкавост и посредничество на всички нива - от наука, култура, свързано е с образование до транспорт и търговия на по-ниските нива. Това са връзки между хората. А ние се и намираме на този кръстопът между Запада и Изтока. Голямата мисия на българите е да се опитат заедно с останалите славяни, траки - едно и също име за нашите народи - да въведат свободата и приятелството, което се очаква в епохата на Водолея, този мир и дай Боже, Царството Божие на земята. Звучи утопично, но това е целта.

- Чувала съм Ви да казвате, че докато системата не се смени, ние ще продължаваме с настоящето, което имаме...

- ...Става въпрос за хороскоп от 10 ноември, 1989 г., когато ние малко ли повече сме били под Скорпиона. Има едни цикли, които започнаха преди 36 години и които в момента приключват. Очаква се Сатурн и Нептун пак да се съединят на 20 февруари 26-та година. Тогава също направиха съвпад. Там беше и Уран, той пък е от 42 години и ще приключи в 2032 година. При падането на Берлинската стена започна прегрупиране на цяла Източна Европа. Но това не беше голяма реформа, защото тя се случи в Козирог. Все пак нямаше изриване на системата, нямаше кръв и гилотини, както при Френската революция. Нямаше остри граждански войни, както е било в Руската революция. Тоест Преходът, с изключение на румънския вариант, беше доста мирен. Старите социалистически елити придобиха нов облик.

- Следващите 36 години под какъв знак са?

- Те са под Овен вече, защото Сатурн и Нептун няма да направят съвпад, както 89-те в Козирог, който все пак е старото.

- Тоест, ново начало.

- Абсолютно ново начало. Неща, които са дълбоки и изненадващи и пак са с 36 - годишен цикъл. Цялото човечество започва този нов цикъл в Овен. Отзад е съзвездие Риби, което създава и доста задкулисна част, мистична и потайна, дори в първия момент на лъжи и проблеми. Но бавно Овенът ще превзема тази линия и ще въвежда абсолютно нов режим на политики във всичко, което е свързано дори с военните. Това е военен знак, който означава нов мениджмънт - методи, които са далеч по-остри и по-консервативни.

- Това означава ли, че военни ще управляват България?

- До голяма степен вече сме с военен бюджет, парите за въоръжаване са факт. Европа също приема тази ситуация.

- Какво ще се случи на 20 февруари догодина?

- Това е 36-годишен цикъл, все пак то е новорождение, то е едно бебе.

- Имаше такъв съвпад през 2020-та година, точно на 24-ти февруари, когато беше обявена войната в Украйна.

- Възможен е съвпад. През 20-та беше Сатурн-Плутон. По-скоро това са малките цикли на Марс. Тогава имаше такъв. И той беше, между другото, не много силен, защото беше във Везни, а Везни не е най-военният знак. Все пак се търси някакъв компромис и това е странната война.

- Значи започва нещо дългосрочно, да не се вторачваме в датата, а да гледаме тенденцията?

- Възможно е да не се случи точно на 20 февруари, може да стане през март или през януари. Планетите са живи същества, те излъчват. Това е период, който започва с голямо начало, както беше в 89-та, беше поетапна ситуация. Самото разграждане на СССР започна по различен начин за всеки участник.

- Така е.

- И тук всеки по различен начин ще го приеме. Старото си заминава. И двете планети не са точно на мястото си, нито Сатурн е добре в Овен, нито Нептун, той е водна планета, в огнен знак, се чувства ок. Тоест, започва хаос, защото Нептун винаги е на объркване и неяснота. При всички случаи обаче, Овенът ще даде тази стегнатост. Проблемът е, че Нептун е свързан с мигранти, със социални политики, със здравеопазването, с морския транспорт. Т.е., превоенизирането може да мине и през всички морски пътища, да се насочи главно към постиженията във военната област към океаните, към подводничарския флот и към всичко, което е през вода. Същевременно ще се въведат съвършено нови политики и те ще бъдат по-безкомпромисни. Всичко ще се следи и контролира, защото Овенът е знак, който иска да ръководи всичко и всеки.

- Вие отдавна говорите за смяна на елитите, за идването на млади хора в политиката. Сега от няколко дни след протестите се говори за революцията на Z поколението. Това ли имахте предвид?

- Не само. Това са новите аспекти на Марс. той прави съвпад в януари, ние вече го усещаме, защото започват да се приближават Слънцето и Марс. Точният съвпад на 9 януари е друг. Там нещата са по-бързи, говори се за 2 години, а не за 36. И именно с това ще започне подмяна на елитите, но не дълбока. Истинските промени ще бъдат през 2028 и към 2029-та година, която е следващият цикъл, вече в този големия. Тоест има големи и по-малки. Но това, което идва през януари, означава абсолютно нови хора, които са в старото обаче. Тоест, нямаме изриване на системата. Козирог никога не означава тотална революция, махане на едни хора и слагане на други. По-скоро той донякъде показва същите елити, които са се преконфигурирали и правят частични реформи. Козирог никога няма да ви даде първа пролет, защото е земен знак, но все пак новото Слънце вече е изгряло. Защото ако вземем датата 9 януари, това е Коледа по стар стил. И там е пак изгряващото ново Слънце, но до първа пролет има време.

- Разделението в България е голямо. Коя е обединителната кауза?

- Всичко, което е свързано с религията. Но ние дори не можем да въведем религия в училищата.

- В момента, в който тръгна дискусията за въвеждането на този предмет, имаше противопоставяне.

- Тук проблемът е сложен, защото България има много неприятели.

- Външни или вътрешни?

- Външни неприятели, които си имат своите троянски коне вътре в България и това си е открай време.

- Кое е най-ценното нещо, което питежават българите?

- Азбуката. Англичаните нямат азбука, те са народ без азбука, те взимат латинската азбука. Реално това е безписмен народ със странен език без връзки.

- Лошото е, че ние, третата по-големина европейска културна съкровищница, не можем да все още да изкараме на повърхността истината за нашата писменост.

- Това трябва да е национална идея и доктрина.

- Културното наследство, съхранението на духовността заедно с християнството е нещо, което трябва да пазим.

- Людмила Живкова, между другото, интуитивно напипа тази тема. Обаче имаше и някои грешки. „Знаме на мира“ имаше идеята България да бъде представена пред целия свят по линия на духа, на образованието и на децата.

- А защо грешка казвате?

- Защото първо тя се опита да го направи без православието, без Бог, а и нямаше как. Голямата грешка на Русия е цяла Източна Европа да влезе в атеизъм. Социализмът падна не защото беше толкова слаб икономически или военно, а защото беше атеистичен. Людмила Живкова донякъде вкара идеите на Тибет, което беше също недопустимо. Т.е., сблъсква два Григора - на будизма и на индуизма с християнството. И на земята на Учителя всъщност, земята на апостолите, на православието и земята, която е поела от източната римска империя, от Византия. Ние сме поели културата и сме я разпространили на север. Реално ние сме носители на Третия Рим. Тя го разбра, но имаше тези грешки.

- Може би ако успеем да си вземем меча на хан Кубрат от Ермитажа в Национални исторически музей, с него ще дойде и духът.

- Това са по-външните ритуали, но ние не успяваме нито на Запад, нито на Изток да покажем кои сме.

- За първи път чувам за сблъска между християнството и Тибет.

- Дори Бастет, ако вземем, това също е свързано с вид езичество. Тук линиите са много сложни на смъкването на северни народи към Балканите, вероятно и към Египет. Но това са вече метологични времена. И тук е връзката между хиперборейците, пеласгите, траките, славяните, за които казват, че са едни и същи народи, разхождайки се в Източна Европа и в Руската Степ. И преплитайки се, разбира се и с викинги, и с варяги, и след това с тюрки, сега все пак има някакъв микс. Но духът на хиперборея се носи тук. Ние сме остатъци от тази цивилизация. И това са най-дълбоките хилядолетни корени. Езикът, на, който ние всички говорим е български - тракийски език в различните му варианти.

- Какво да очаква България през 26-та година?

- От нас зависи, защото все пак Нептун управлява християнството. Нептун е свързан с знака и съзвездието Риби. Риби са символ на Христос. Т.е. в високите октави Сатурн до Нептун означава християнска политика по един нов, пролетен и обновяващ начин. Трябва да се замислим за взаимодействието с църквата.

- Кои ще са най-сложните месеци за държавата ни?

- В политиката на ниско ниво са миграция, бедност, проблеми в здравеопазването и такива, свързани с морския трафик. Нептун управлява и подземните богатства, в частност управлява газа. Всичко това е на битово, на материално, на икономическо и на по-ниско ниво. На най-високото ниво, когато споменем думата Нептун и Риби, отзад е съзвездие Риби. Всъщност на фона на съзвездие Риби в знака на Овен се случва и християнството. Ако тръгнем в тази посока, дай Боже, това е 36 годишен цикъл. Можем да заложим и тази връзка. Марс, който също прави нов съвпад заедно с Венера и Слънцето през януари, тогава вече циклите са малки, но при всички случаи е опит за реформа и е с едни по-стегнати хора, които са свързани с по-авторитарни режими. Т.е. ние вървим бавно към, леко бих казала, даже към диктатура. Свързано е и с други цикли на Сатурн, ние сме следващата стъпка, която води до тези нови, по-сериозни политики, така че поколението Z, което е отгледано в абсолютна свобода, трябва да се замисли. Както Овен е свързан с технологиите, с тази опасност с дигиталното робство. Защото Козирог е точно вид авторитарност, която минава през икономиката, през валутите, през политиките, през нови договори на базата на старото. Новото невинаги означава просперитет, свобода и независимост. По-скоро в Козирог означава стягане и авторитаризъм.

- Това напрежение означава ли война?

- Марс в Козирога може да бъде война за власт.Но не е гореща война. Пък и Марс, хелиакалният му изгрев е през юни в Телец, а той ще бъде за власт заради Козирога и за пари, когато влезе в Телеца. Тоест за власт и пари е войната. Не е гореща, не е ядрена, не е с друга държава, тя е вътрешна. Козирогът винаги е вътрешен знак. Вероятно, ще има предсрочни избори и, съответно, подмяна в известен смисъл на парламента и на управляващите коалиции.

- През 2026 година българите по-духовни или по-бедни ще станат?

- Дай Боже да хванем високата октава и да станем по-духовни. По-бедни - със сигурност. Защото Нептун, когато се прави такъв съвпад, хваща от най-ниското до най-високото. За много хора това ще означава изключителна духовност, национална идея, доктрина. Това означава, че много хора ще се събудят, ще прогледнат. Овенът е свързан с пролетните енергии, когато човек действително скача и е готов за действие. При определена група хора това ще е факт. Други хора ще хванат ниската октава на пирамидата. За съжаление ще бъдат много болни, страдащи, много бедни, загубили работата си или хора, на които им се налага да мигрират. Много българи ще се върнат от чужбина. Ще започне един поток и то не е само българи. Но предполагам, че в един момент ще започнем и да депортираме, защото Овен е военен знак.

- Какво е пожеланието Ви в навечерието на коледните дни?

- Българите да не се вглеждат толкова в поединичното си спасение, а да се опитат да се видят като най-културния народ в Европа. Народът, който има единствената християнска азбука в света и който е положил основата на европейската цивилизация. А не да се присъединяваме към култура, която е възникнала много по-късно от нашата. Призивът ми е да се самоосъзнаем като християни, като просветителски народ, ние сме народ от учители. Нека станем просветители и хора на светлината, на знанието, както се пее в химна на Кирил и Методий.

