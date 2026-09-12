Какво правил Славков преди самоубийството? Разкритие от близък приятел
Според Христо Крушарски нищо не е подсказвало, че ще се стигне до ужасяващия акт
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Според Христо Крушарски нищо не е подсказвало, че ще се стигне до ужасяващия акт
Случката е станала в къщата на президента на футболния клуб Локомотив Пловдив Христо Крушарски
Ето първите му думи
Съсобственикът на Локомотив Пловдив отправи предизвикателство към Бербатов
Ако това БФС продължава да управлява футбола ни
Ще дам на вратаря Луков да бие дузпа срещу "сините", ако има такава, обяви босът на Локо Пд
Крушарски дава премии за бой над "Левски", но не и за дербито "Рилски спортист" ще стане сателит на "Локомотив" (Пловдив). Това разкри пред "Стандарт...
Босът на "Локо" (Пд) Христо Крушарски влезе в ролята на синя каска и призова агитката на тима и тази на "Ботев" да спрат с ударите под кръста. Той сто...
Базата на "Локо" (Пд) ще се превърне в рай срещу 42 млн. лева. Това обяви собственикът Христо Крушарски, който се срещна с кмета на Пловдив. "Проведох...
Шефът на "смърфовете" смята, че във футбола ни е пълно с глезльовци Взех Илиан Илиев, защото бе точен за първата ни среща, обяви Христо Крушарски Но...
Новият собственик на "Локо" (Пд) Христо Крушарски започна да действа с пълен размах още преди да получи акциите. Той разкри, че вчера сутринта е прове...