До часове! Зима в половин България

Голяма аномалия във времето ни очаква в неделния ден. В половин България ще дойде зимата, в другата половина температурите остават пролетни.

През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта облачността ще е значителна и валежи от дъжд ще има в Западна и Централна Северна България. Утре, след временно спиране на валежите, след обяд на места в западната половина от страната отново ще завали. С понижаване на температурите, привечер в планинските райони на Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира.

Над Южна България облачността ще се разкъсва и след обяд ще е предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се ориентира от запад-северозапад и ще е до умерен. В източната част от страната ще се задържи от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в Източна България ще са между 10° и 15°. Максималните температури ще са от 6°-7° в северозападните райони до 18°-19° в югоизточните. За София минимална около 5°, максимална – около 10°.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части в масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

