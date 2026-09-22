Това са най-малките села в България

България е страна на контрасти - докато големите градове се разрастват, а погледът на мнозина е насочен към столицата или морето, далеч в планините и пограничните райони тихо угасва една друга реалност. Там, където времето сякаш е спряло, се намират най-малките населени места в страната.

Според данните на Националния статистически институт (НСИ) и ГРАО, в България има над 170 села без нито един регистриран жител - т.нар. „призрачни села“. Покрай тях обаче съществува друга уникална категория: села с едва един, двама или трима обитатели.

Селата с един-единствен жител

Титлата „най-малко живо село“ в България постоянно сменя притежателя си, но в списъците на регистрираните с постоянна адресна регистрация само от един човек редовно присъстват места като:

Райново (община Своге) - разположено в живописната прегръдка на Искърското дефиле.

Слипово (община Смолян) - сгушено дълбоко в Родопите.

Шумната гора (община Кирково) - в близост до южната ни граница.

Редица махали в района на Габрово, Велико Търново и Кърджали, където географските дадености исторически са обособили десетки малки, пръснати по хълмовете населени места.

За хората в тези села понятието за съседи е лукс, а ежедневни услуги като магазин, аптека или обществен транспорт отдавна са останали в миналото.

Защо селата ни изчезват?

Основната причина за появата на тези микросела е интензивният процес на урбанизация през втората половина на XX век, съчетан с демографския срив и застаряването на населението. Младите хора трайно се изселват към общинските центрове или чужбина в търсене на по-добър поминък и инфраструктура.

Новото лице на забравените места

Въпреки тъжната статистика, през последните години се забелязва и противоположна тенденция. Част от тези най-малки села привличат вниманието на търсачи на тишина, дигитални номади и чужденци, търсещи бягство от градския стрес. Някои от изоставените къщи се превръщат във вили за гости или се възстановяват от млади семейства, които запечатват чара на автентичната българска архитектура.

Дали тези села ще изчезнат напълно от картата, или ще изживеят нов ренесанс, предстои да разберем. Но едно е сигурно - те носят в себе си духа на миналото и тишината, която все по-трудно се намира в съвременния свят.