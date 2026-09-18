Българското село на щъркелите крие огромна изненада

Само на около 17 километра югоизточно от Русе има място, край което човек лесно може да премине, без да подозира колко истории се събират на едно сравнително малко парче земя. Бъзън посреща пътника не със средновековни крепостни стени или огромен туристически комплекс. Неговото приключение е друго и трябва да бъде откривано пласт по пласт. Щъркелите са се превърнали в символ на селото, столетно училище бе спасено след близо две десетилетия борба, а само на кратко разстояние започва един от най-богатите исторически райони на Северна България.

На един завой от големия град

Бъзън днес е част от община Русе, но това е сравнително нова страница в административната му история. До 2009 г. селото е в община Ветово. През 2009 г., са утвърдени новите граници на двете общини и Бъзън преминава към Русе. Години по-късно местните хора вече отбелязват годишнината от това присъединяване като свой празник.

Това решение всъщност подчертава едно от най-големите преимущества на селото - близостта до областния център. Русе не е далечна точка на картата, а градът, около който естествено се въртят работа, образование, търговия и услуги. Бъзън има и пътни връзки към останалите населени места в района, а близостта до железопътната линия Русе-Варна допълва картината.

Точно тази позиция отличава Бъзън от много други български села. То може да предложи спокойствието на малкото населено място, без непременно да означава откъсване от голям град. Това не е гаранция срещу демографските проблеми - цялата област Русе продължава да губи население и към края на 2025 г. жителите й са 184 251, с 1842 по-малко спрямо предходната година. Но близостта до Русе оставя на Бъзън възможност, която по-отдалечените села просто нямат.

И самото село се променя. През последното десетилетие общината отчита изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих, ремонти по уличната мрежа и други подобрения. Това са на пръв поглед малки неща, но именно те показват дали едно населено място остава само точка върху картата, или продължава да бъде място за ежедневен живот.

Църква, построена от цяло село

Ако човек тръгне да търси древната летопис на самия Бъзън, ще се сблъска с любопитна трудност. За редица известни селища в Русенския край има подробно описани крепости, могили, римски останки и археологически разкопки. За Бъзън достъпните надеждни източници са значително по-пестеливи. Затова около ранната история на селото не бива да се строят красиви легенди, които документите не потвърждават.

Има обаче една история от по-близкото минало, която казва много за мястото. В Бъзън традиционно живеят българи, турци и помаци, а през 1936 г. хората от различните общности заедно построяват православната църква „Свети Димитър“. Храмът стои и днес близо до центъра на селото.

Осем десетилетия по-късно около същата църква отново се събират усилията на местните хора. При обновяването й са ремонтирани подът и параклисът, направени са външна чешма и беседка, осигурени са нови столове и килими. Средствата идват от държавата, кметството и дарители.

В Бъзън има и мюсюлмански храм, а общинските отчети показват, че през годините средства са отделяни както за християнския, така и за мюсюлманския молитвен дом. Това придава особен смисъл на разказа от 1936 г. Различните общности не просто са живели една до друга, а са оставили следи в общата история на селото.

Тук започва царството на археолозите

Истинското приключение започва, когато Бъзън се постави върху по-голямата карта на Русенския край. Това е земя, в която няколко десетки километра могат да отведат пътника през хилядолетия.

На запад е долината на Русенски Лом с Ивановските скални църкви - световноизвестният комплекс от средновековни храмове, параклиси и монашески килии, издълбани високо в скалите. Първите отшелници се заселват там през XII век, а стенописите от XIV век са сред върховите достижения на средновековното изкуство. Именно заради тази изключителна стойност комплексът е включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Още по-дълбоко в долината стои Червен - някога един от големите градове и крепости на Второто българско царство. Днес от него са останали стени, основи на църкви, жилища и прочутата средновековна кула, но земята продължава да дава находки при археологическите проучвания.

А ако пътят бъде обърнат на север към Русе, историята стига чак до Римската империя. Под съвременния град лежат останките на Сексагинта Приста - античната крепост на Дунавския лимес. Така Бъзън попада в необикновен исторически триъгълник - римският Дунав на север, средновековните крепости и скални манастири на запад и старите селищни пътища на Лудогорието на изток.

Това не превръща самото село автоматично в археологически обект и би било пресилено да му се приписват чужди находки. Но дава нещо друго - възможност Бъзън да бъде отправна точка към район, в който за един ден могат да бъдат срещнати римляни, средновековни воини, монаси отшелници и Дунавът, около който всички тези истории са се движили векове наред.

Щъркелите са станали герб и песен

Бъзън обаче има свой символ, за който не са необходими разкопки. Нужно е само човек да погледне нагоре. Селото е известно със своите щъркели. Толкова известно, че птиците присъстват в герба и химна на Бъзън.

През август 2026 г. една истинска малка драма от Бъзън отново стигна до националните новини. Млад бял щъркел падна от гнездото си. След подаден сигнал до екоинспекцията служители на електроразпределителното дружество пристигнаха със специализирана автовишка и върнаха птицата обратно при семейството й.

Това е дребна случка на фона на голямата история, но именно такива истории дават лице на едно село. Щъркелът тук не е просто птица, която се появява през пролетта. Той вече е част от местната самоличност.

И природата присъства все по-осезаемо и в живота на читалището. През 2026 г. „Светлина - 1927“ организира инициативата „Лято сред природата“, която събира различни поколения. Деца и възрастни правят хранилки за птици, събират растения за хербарий и възстановяват знания за билки и народни обичаи. Кулминацията е „Еньовско веселие“ на откритата сцена пред читалището.

Училището, което Бъзън отказа да загуби

Най-силната история в съвременен Бъзън обаче не е за това какво е било изгубено, а за това как хората са си го върнали. Основното училище „Св. св. Кирил и Методий“ затваря врати преди близо две десетилетия. Сградата, която е на повече от век, впоследствие е продадена. За много български села това би бил краят - прозорците постепенно се чупят, покривът пада и училището остава само в старите снимки.

В Бъзън започва друго. Още преди повече от десетилетие жители и деца започват благотворителни инициативи, за да съберат средства и да откупят училището. През 2015 и 2016 г. се организират концерти, а необходимата тогава сума е около 60 хил. лева. През 2022 г. кампанията продължава. Кметът Василена Цанкова обяснява, че идеята е сградата да бъде ремонтирана, включително физкултурният салон, и отново да служи на децата.

Развръзката идва през 2026 г. След близо 20 години борба хората от Бъзън успяват да спасят сградата. Намерението е тя постепенно да бъде превърната в дневен детски център. И преди големият ремонт да е приключил, в старото училище отново се чува детски шум - през лятото там започва занималня.

На няколко улици от него продължава да работи и читалище „Светлина - 1927“, което през 2027 г. ще навърши един век. То организира самодейни прояви, детски занимания и инициативи, които събират поколенията.

Точно тук Бъзън става по-интересен от много места с по-шумни туристически реклами. То няма нужда да бъде представяно като „неоткрито чудо“ или да му бъдат измисляни легенди. Истинската му история е достатъчно любопитна - село близо до Русе, заобиколено от един от най-богатите исторически пейзажи в страната, превърнало щъркела в свой знак и прекарало почти две десетилетия в битка да си върне едно старо училище.

След векове, през които хората са оставяли храмове, читалища и къщи, днешният въпрос е същият като навсякъде в българското село - какво ще остане след тях. В Бъзън поне един от отговорите вече е даден: старото училище отново отвори врата за деца.