Учени изчислиха колко население може да издържи Земята
Човечеството не може да увеличава числеността си безкрайно, казват те
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Човечеството не може да увеличава числеността си безкрайно, казват те
Александър Дончев очаква хлябът да поскъпне с 10-20%, а млечните продукти – с 5–10%
КНСБ и „Подкрепа“ настояват за увеличение и нова методика, докато работодателите искат замразяване въпреки европейската статистика
В над 70 държави, 9 от 10 души подкрепят въвеждането на данъци за свръхбогатите
Постъпилите приходи са с 473,0 млн. лв. повече в сравнение със същия период на предходната година
Според нея липсата на достатъчна информация за еврото създава притеснение у хората
Още отсега започват да работят за повишаване на майчинството
Фонд „Пенсии“ представлява 80% от консолидираните разходи на ДОО
Сега няма предпоставки да се увеличават заплатите „на калпак”
Фокусът е върху ключови проекти за образование и инфраструктура
Преходът към въвеждането на еврото за пенсионните дружества ще бъде плавен
В момента общините са изцяло зависими от организациите, които предлагат разделно събиране
Може да се стигне до обезлюдаване на цели региони, предупреждават от Българската стопанска камара
До какви симптоми води то
За първи път то надхвърли 1,5 градуса по Целзий за цяла година
Думите на председателя на тяхната организация
От първия ден на 2024 г. е увеличен минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
Нарастването на възрастта в сравнение с 2023 година е два месеца за жените и един месец за мъжете
Няма да повярвате коя е основната причина
Армията ще наброява 2,2 милиона души, от които 1,32 милиона военни