Спор за минималната заплата разгорещява синдикати и бизнес

С истински горещ дебат започва обсъждането на

проекта на правителственото постановление за нов размер на минималната работна заплата.

От 1 януари тя трябва да се повиши от сегашните 1077 лева на 1213 лева – еквивалент на 620,20 евро.

За днес е насрочено заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество, където ще бъдат изслушани позициите на синдикати и работодатели.

Синдикатите искат още по-смело увеличение

КНСБ застава зад предложението за ръст на минималната заплата и настоява сумата да се изравни с така наречената „заплата за издръжка“. Главният икономист на конфедерацията Любослав Костов заяви, че синдикатът ще подкрепи ръста и в голямата тристранка, дори ако бизнесът остане против.

„Те са против всяко едно увеличение на минималната работна заплата, независимо дали става въпрос за 5 лв., 50 лв. или за 150 лв., което за нас е доста недиалогично“, каза Костов.

По думите му влизането в еврозоната изисква реална конвергенция на доходите със средноевропейските нива: „1213 лв. е всъщност най-малкото, което заслужава работникът и няма как да се твърди, че тези пари не са изработени – те са изработени отдавна и в момента просто наваксваме.“

Разногласия и европейски контекст

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ също подкрепя актуализирането на минималната заплата, но напомня, че след облагане с данъци и осигуровки реалният й размер ще бъде 955 лева – едва 59% от необходимата издръжка за живот. Затова синдикатът настоява за своевременно осъвременяване на методиката за определяне на МРЗ.

От страна на бизнеса председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев възразява, че минималната заплата вече „изпреварва десетократно ръста на производителността“ и трябва да бъде замразена, докато икономиката навакса.

Данните на Евростат подчертават разликата в европейски мащаб: България остава страната с най-ниска минимална работна заплата в ЕС – 551 евро.

