Драма на ПОС терминала. Защо магазини отказват картови плащания
Все повече хора изцяло се отказват от носенето на пари в брой
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Все повече хора изцяло се отказват от носенето на пари в брой
Допитването е сравнявано с британския референдум за ЕС, защото може да промени отношенията на Берн със съюза
Човечеството не може да увеличава числеността си безкрайно, казват те
Част от апаратите на такситата автоматично ще преминат на евро от 0:00 часа на 1 януари
Хиперкалиемия се наблюдава , когато в кръвта има твърде много калий
Хората, които ги получават, са намалели от 28 288 преди влизане в сила
В преследването на съвършенство родителите навлизат в безкраен цикъл на стрес
Има например големи ползи от пиенето на кафе за диабетиците
Администрациите нямат цели, не обучават служителите си и оценяват работата им субективно
Нараснал е и броят на кредитните милионери
Най-голяма е конкуренцията на пазара на труда в област Разград
Данните се отнасят до населението над 15-годишна възраст
Какви са предимствата от многобройния сграден фонд за българския инвеститор?
Тайните на кешовите плащания в ерата на дигитализацията
Борбата с прането на пари продължава
Важна промяна, за която трябва да знаете
Поредният закон, приет днес
Алармата удря в новия брой на "Стандарт" д-р Петър Кътев
Направените промени в медицинската експертиза вече се отразяват на броя им
Президентът на РСМ направи изказването по време на среща с австрийския му колега