Драма на ПОС терминала. Защо магазини отказват картови плащания

Табелки от рода на „Плащане с карта само над 5 евро“ или „Без ПОС терминал за кутия цигари“ все по-често посрещат купувачите в кварталните бакалии. Във време, в което все повече хора изцяло се отказват от носенето на пари в брой, подобни ограничения поставят клиентите в патова ситуация. Оказва се обаче, че зад това поведение на търговците стоят ясни икономически причини, а не желание за умишлена ощетяване на купувачите.

Коректна ли е практиката спрямо купувачите?

Според Закона за туризма единствено заведенията за хранене с две или повече звезди са длъжни да осигурят възможност за картово плащане. За всички останали търговски обекти инсталирането на ПОС устройство е изцяло по избор.

Въвеждането на минимален праг за плащане с карта също не нарушава конкретна законова разпоредба, но създава друг проблем - липсата на предварителна информираност. Основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова посочва, че когато условието не е поставено на видно място, то изправя клиента пред неприятен избор едва на касата:

„Потребителят разбира условието в момента, в който вече е взел стоките и е изчакал опашката. В съзнанието му те вече са негови и той трябва бързо да реши дали да се откаже от тях, или да търси алтернативен вариант.“

След въвеждането на единната европейска валута у нас познатите лимити от 5 или 10 лева автоматично се превалутираха в 5 или 10 евро.

Защо банката „изяжда“ печалбата на търговеца?

Основният мотив за тези ограничения са таксите по транзакциите. При всяко плащане с карта търговецът дължи такса към обслужващата банка, която често включва както процент от сумата, така и фиксиран компонент. При продажба на стока на ниска стойност тази комисиона може изцяло да стопи и без това малкия марж на печалба за магазина.

Тютюневите изделия - най-критичната точка

Продажбата на цигари е още по-специфичен случай. Тъй като цените на тютюневите изделия са законово фиксирани, търговците нямат право да слагат собствена надценка. Печалбата им от една кутия често е броени центове.

Ако клиент плати с карта единствено кутия цигари, таксата за банковата транзакция надхвърля печалбата на магазина от тази продажба. Поради тази причина търговците масово отказват безкасово плащане за самостоятелна покупка на цигари, но приемат карта, ако към тях се добавят други стоки като безалкохолно или захарни изделия.