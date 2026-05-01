Работиш по-малко, живееш повече! Нов модел разбива пазара на труда

Намаляването на работното време има много положителен ефект върху здравето на служителите и върху ефективността на компаниите, показва анализ на Европейския синдикален институт, обобщаващ международни пилотни проекти. Данните идват на фона на сериозни проблеми с психичното здраве в Европа, като близо половината от гражданите на ЕС са изпитвали подобни затруднения през последните години.

Според експертите именно новите модели на работа могат да се окажат ключът към решаването на кризата. Темата все по-осезаемо влиза и в политическия дневен ред.

Здравето на работниците се подобрява осезаемо

Резултатите от различни държави показват ясно подобрение във физическото състояние на служителите. В Португалия делът на хората, които оценяват здравето си като много добро, нараства значително. В Германия участниците увеличават движението си и стават по-активни в ежедневието.

Сънят също се подобрява съществено. В Бразилия случаите на безсъние намаляват почти наполовина, а повече хора започват да спят над осем часа. Това има директен ефект върху възстановяването и общото състояние.

Психичното напрежение рязко спада

Проучванията показват сериозен спад на стреса и прегарянето. Във Великобритания над 70 на сто от служителите съобщават за по-малко бърнаут, а почти половината са по-доволни от работата си. В Португалия мениджърите отчитат значително намаляване на стреса и по-висока ангажираност.

По-добрият баланс между работа и личен живот също е ключов фактор. В Австралия и Нова Зеландия близо половината от служителите усещат реално подобрение в ежедневието си.

Бизнесът също печели от по-кратката седмица

Намаленото работно време носи и икономически ефекти. Във Великобритания болничните дни спадат драстично, а текучеството на персонала намалява с повече от половината. Компаниите отчитат по-малко грешки и по-висока ефективност.

В Португалия почти половината от фирмите успяват по-лесно да наемат нови служители, което показва, че моделът привлича кадри и повишава конкурентоспособността.

Не е универсално решение, но ефектът е ясен

Анализът предупреждава, че успехът зависи от начина на въвеждане. Ако процесите не бъдат адаптирани, съществува риск от по-голямо натоварване в по-кратко време. Въпреки това тенденцията е ясна - по-малко работни часове могат да доведат до по-добро здраве, по-висока мотивация и по-устойчив бизнес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com