Петролът полудя! Войната бута цените нагоре

Цените на петрола скочиха рязко тази сутрин на фона на засилващите се опасения за нова военна ескалация в Близкия изток. Причината са кадри, разпространени от Иран, показващи командоси, качващи се на товарен кораб в Ормузкия проток, както и съобщения за активиране на противовъздушната отбрана срещу „вражески цели“.

Пазарите реагираха незабавно на тези сигнали, които подсилват усещането за нестабилност в ключов за енергетиката регион. Така геополитиката отново диктува посоката на цените.

Рязък скок на цените и силна седмица

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 0,57 на сто до 105,67 долара за барел към 08:30 часа българско време. Американският лек суров петрол също поскъпна, макар и по-умерено - с 0,28 на сто до 96,06 долара за барел.

На седмична база ръстът е още по-впечатляващ. Брентът е нагоре със 17,13 на сто, а американският петрол със 15,13 на сто, което се нарежда сред най-силните движения от началото на конфликта. Това показва, че пазарите вече калкулират сериозен риск.

Ормузкият проток - тесното място на света

Ключовият фактор зад напрежението остава Ормузкият проток - стратегическият коридор, през който преминават около 20 на сто от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Частичното му затваряне след американско-израелските удари срещу Иран вече е довело до сериозно свиване на глобалните потоци.

Иран допълнително нагнети напрежението, като публикува видео с нападение срещу товарен кораб в района. С това Техеран ясно демонстрира контрол върху един от най-важните енергийни маршрути в света.

Военни сигнали и политически натиск

Цените получиха допълнителен тласък и от новини за засилена военна активност над Техеран, както и от вътрешнополитическото напрежение в страната. И двата основни петролни контракта приключиха предходната сесия с ръст от над 3 на сто.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран може да е натрупал ограничени военни способности по време на примирието, но подчерта, че те могат да бъдат неутрализирани „за един ден“. В същото време той не постави конкретен срок за постигане на споразумение, което допълнително увеличава несигурността.

Риск от нови върхове на цените

Според анализ на Haitong Futures настоящото примирие все повече изглежда като пауза преди нови бойни действия. Ако до края на април няма напредък в преговорите и конфликтът се възобнови, цените на петрола могат да достигнат нови годишни върхове.

Анализаторите предупреждават, че продължителни прекъсвания в Ормузкия проток могат да доведат до изчерпване на световните запаси под сезонните нива още до края на май или началото на юни. Това би добавило още по-голяма „премия за риск“ към цените.

Разширяващ се конфликт и нови неизвестни

Междувременно Тръмп обяви, че Израел и Ливан са се договорили за удължаване на примирието с три седмици, като САЩ ще работят за укрепване на сигурността на Ливан срещу „Хизбула“.

Преди това Израел предупреди, че е готов да поднови военните действия срещу Иран. Тази комбинация от временни договорености и нови заплахи държи пазарите в постоянна несигурност и засилва очакванията за още по-големи сътресения в глобалната енергетика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com