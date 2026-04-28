Петролът мина 110 долара заради блокадата на Ормузкия проток

Цените на петрола се повишават в днешната търговия на фона на застоя в преговорите за мир между САЩ и Иран, както и продължаващата блокада на Ормузкия проток. Данните показват, че напрежението в региона продължава да оказва силен натиск върху глобалните енергийни пазари.

Сортът Брент, който е референтен за Европа, поскъпна с 1,89% до 110,28 долара за барел и премина границата от 110 долара за първи път от 7 април. Американският лек суров петрол WTI също отбеляза ръст от 2,40% до 98,68 долара за барел.

Военните действия в Близкия изток продължават да ескалират, като напрежението между САЩ, Израел и Иран остава високо. Блокадата на Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол - допълнително задълбочава кризата и създава риск от недостиг на суровина. Експерти предупреждават, че при продължаване на конфликта пазарът може да се сблъска с още по-сериозни сътресения.

В същото време дипломатическите усилия засега не дават резултат, след като последните опити за преговори между Вашингтон и Техеран не доведоха до напредък. Това поддържа несигурността висока и кара инвеститорите да реагират с повишено търсене и по-високи цени.

Анализатори отбелязват, че всяко допълнително влошаване на ситуацията в региона може да доведе до нов скок в цените, особено ако доставките през Ормузкия проток останат ограничени за по-дълъг период.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com