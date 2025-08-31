Шоколадът става лукс. Какво ни чака?

Анализ на J.P. Morgan сочи, че предлагането може да се възстанови в следващите години

Шоколадът отдавна е символ на малките удоволствия в ежедневието, но зад сладкия вкус днес се крие една горчива истина. Тя е, че цената му расте с темпове, които изненадват дори най-големите производители. Неблагоприятни климатични условия, болести по насажденията и години на недостатъчни инвестиции в основните производителки доведоха до исторически скок в стойността на какаото. Последиците вече се усещат в магазините по целия свят, където шоколадовите изделия все по-често се възприемат не като достъпно удоволствие, а като продукт, чиято цена отразява глобалната икономическа нестабилност.

Потреблението се влияе от икономическия климат

Любителите на шоколада са изправени пред ново повишаване на цените. Забавеният ефект от пазара на какао постепенно достига до търговците на дребно и съответно до потребителите, като оскъпяването се усеща в почти всички световни региони. През последните години цената на какаото достигна безпрецедентни върхове заради комбинация от неблагоприятни климатични условия, нашествия на вредители и ограничено предлагане в Западна Африка. А това е регион, който осигурява приблизително три четвърти от световните доставки.

Тези фактори превърнаха какаото в една от най-скъпите селскостопански суровини. В началото на януари 2025 г. фючърсите се търгуваха на ниво от 8177 долара за метричен тон, а през август стойността им бе около 7855 долара. Това изглежда като известен спад, но в исторически план цената остава изключително висока. За сравнение, само преди три години какаото струваше едва 2374 долара на тон.

На глобално ниво Международният валутен фонд отчете средна цена от 8402 долара за юни 2025 г., след като през май показателят бе над 9000 долара. Според данни на Trading Economics през август котировките се движат в диапазона между 7624 и 7780 долара за тон, което е с около 12% по-ниско спрямо предходния месец, но все още с около 4% над нивата от година по-рано.

Това повишение не е изолиран феномен. То се вписва в по-широката картина на инфлацията в сектора на храните. Допитване на британската потребителска група Which? през 2024 г. показа, че шоколадовите изделия са били категорията с най-висока средна годишна инфлация в магазините, а именно 11%. В САЩ цената на популярни продукти като Hershey’s Kisses нарасна с около 12% за година. Така шоколадът постепенно се превръща от достъпно удоволствие в продукт, чието потребление започва да се влияе от икономическия климат.

Понижение, но не достатъчно

Фючърсните пазари показват колебания, но дори отчетеният спад от последните месеци едва ли ще облекчи джоба на потребителите в краткосрочен план. Производителите все още работят с високи разходи за суровина, натрупани от края на 2024 г., когато цените достигнаха исторически върхове.

„Тези повишени цени наистина оказаха забавено въздействие върху сектора като цяло“, коментира пред Син Ен Би Си Трейси Алън, стратег по селскостопански суровини в J.P. Morgan. „На пазара има продължителен дефицит, голямо изчерпване на наличностите от какаови зърна и наличността на продукти. Затова се опасявам, че цените ще останат по-високи за по-дълго време“, посочва тя. Анализаторите подчертават, че веригата от плантациите в Кот д’Ивоар и Гана до магазините в Европа или САЩ има дълъг цикъл. Дори когато на световните пазари цената започне да се понижава, това не означава автоматично по-евтин шоколад по рафтовете. Производителите обикновено работят с договори, които отразяват по-старите, по-високи цени, и това забавя процеса.

Адалберт Лехнер, ръководител на швейцарския гигант Lindt & Sprüngli, бе категоричен още през април, че не очаква цените на какаото „някога да спаднат до нивата, на които са били преди това“. Това означава, че дори и известен спад, отчетен през 2025 г., няма да върне ситуацията към спокойното положение от началото на десетилетието.

Рекордни цени, по-малко производство

Причината за проблемите изглежда семпла. Глобалното производство на какао се сви рязко. Сезонът 2023–2024 донесе спад от 14%, т.е. от 4,9 на 4,2 милиона тона, според данни на Международната организация по какаото. Това е едно от най-сериозните свивания за последните десетилетия.

Ситуацията се усложнява от ново явление - масови контрабандни потоци. По данни на в. „Файненшъл таймс“ над 350 хиляди тона какао са били пренесени незаконно от Гана и Кот д’Ивоар през изминалата година. Контрабандата не само изкривява пазара, но и ограничава възможностите на местните власти да инвестират в плантациите и да подобряват добивите.

„Това ще поддържа цените на исторически високи нива. Исторически високите цени на какаото може да подкрепят цените на шоколада“, коментира Хамад Хюсеин, икономист по климата и суровините в Capital Economics. Неговият анализ е, че дори при по-благоприятни климатични условия производителността ще остане ограничена поради години на недостатъчни инвестиции и разпространени болести по какаовите дървета.

С други думи проблемът не е само в климатичните сътресения, а и в структурните слабости на сектора. Липсата на устойчиви инвестиции и модернизация в ключови производители като Кот д’Ивоар и Гана превръща всеки шок в дълготрайна криза.

Във Великобритания натискът идва и от вътрешни фактори

В този контекст компаниите се опитват да запазят печалбите си, като прехвърлят нарастващите разходи върху потребителите. Hershey вече увеличи цените с двуцифрени проценти, а Lindt отчете ръст от 15,8% в продажните си цени. Американската инфлация при шоколадовите изделия достигна 41% от 2021 г. насам.

Във Великобритания натискът идва и от вътрешни фактори. Увеличението на минималната заплата и социалните осигуровки оскъпяват труда и съответно цената на храните. „Влиянието на тези фактори вече се усеща върху шоколадовата индустрия“, посочва Хюсеин.

В САЩ пък ефект имат митата върху вноса, които също повишават крайната цена за клиентите. „Резултатът е, че потребителите вероятно ще трябва да плащат по-високи цени за шоколада за известно време“, категоричен е икономистът.

Ситуацията поставя предизвикателства и за търговците на дребно. Те трябва да балансират между по-високите разходи и нежеланието на потребителите да плащат повече за продукт, който дълго време се е възприемал като достъпно удоволствие. Някои марки намаляват размера на опаковките, други въвеждат премиум линии, за да оправдаят цените. В резултат шоколадът, който в миналото бе ежедневен продукт за милиони хора, постепенно започва да се позиционира като лукс.

Възможности и устойчиви решения

Има и поводи за оптимизъм. Анализът на J.P. Morgan сочи, че предлагането може да се възстанови в следващите години благодарение на по-добри климатични условия и нови насаждения в страни като Еквадор и Бразилия. Очакването е цените да се стабилизират около 6000 долара за тон, което е далеч от историческите върхове, но все пак значително над старите равнища.

По-дългосрочните решения обаче изискват системна промяна. Все повече експерти посочват, че устойчивото развитие на какаовата индустрия минава през инвестиции в модернизация на плантациите, борба с болестите по дърветата и гарантиране на справедливи условия за фермерите. Движения като Fair Trade („Честна търговия“) настояват за по-голяма прозрачност и по-добро разпределение на печалбите, така че производителите да могат да поддържат насажденията си и да инвестират в бъдещето.

В крайна сметка шоколадът се превръща в огледало на глобалната икономика. Неговата цена вече не зависи само от личния избор на потребителя или маркетинговата политика на компаниите, а от климатичните промени, геополитиката и дългогодишни структурни дефицити.

