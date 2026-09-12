Всичко за Ивайло Пенчев

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Да си оправим образованието

Да си оправим образованието

17 компании се борят за златните отличия на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, които ще бъдат връчени на 29 април....

25 април | 5:15
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