Експерт посочи най-надеждната кола на света

Опитният механик Скоти Килмър сподели история за употребяван автомобил, който много шофьори ненужно пренебрегват. Той казва, че това е много надежден модел, който може да бъде закупен евтино на пазара за употребявани автомобили, според Supercar Blondie.

Във видеоклип в своя YouTube канал, Килмър казва, че шофьорите трябва да обмислят Toyota Camry Solara, посочвайки я като „скъпоценен камък“ сред употребяваните автомобили.

Изданието отбелязва, че Toyota Camry Solara е купе/кабриолет, базирано на популярния седан със същото име. Този модел е произвеждан от 1998 до 2009 г.

Механикът сподели, че негов приятел е купил Toyota Camry Solara преди много години само за 5500 долара с почти 100 000 километра на километража.

Колата е претърпяла инцидент, но е била лесно ремонтирана. Според Килмър, колата все още е в движение и има над 140 000 километра на километража.

