Ето как да съхраним летните гуми през зимата

От началото на ноември шофьорите сменят гумите на колите си. Колкото повече се приближават първите слани, толкова по-интензивен става този процес. В същото време не всеки знае как правилно да съхранява гуми през зимата.

Ако това се направи неправилно, те могат да се деформират или дори да се напукат.

Как правилно да съхраняваме гуми през зимата

Първо, изберете подходящо място. То трябва да е тъмно, хладно и сухо, с температура от 10 до 25 градуса по Целзий. В близост до гумите не трябва да има петролни продукти или грес, тъй като те могат да съкратят живота им.

На този фон някои автомобилни ентусиасти може да обмислят да складират гумите на балкона, но там условията са противоположни на необходимите.

Недостатъкът е, че не всеки град предлага подобни услуги и не всеки е подготвен за допълнителните разходи през зимата.

Ако живеете в къща, следните помещения са най-удобни за целта:

килер;

плевня;

гараж.

Последното е най-популярно. Важно е обаче гаражът да поддържа стабилна температура без резки колебания. В метална конструкция въздухът се нагрява и охлажда бързо, докато в тухлените сгради този проблем не съществува.

Балконът е подходящ само ако е остъклен и добре изолиран. Ще е необходимо да се предпазят гумите от пряка слънчева светлина, тъй като тя води до изсъхването им и може да повреди гумата.

Как да съхранявате – на джанти или не

След като проблемът с местоположението е решен, можете да преминете към следващия въпрос: дали да оставите гумите на джантите за зимата. Няма строги забрани по отношение на това, но всеки вариант има свои собствени нюанси.

Нека започнем с това как да съхраняваме гуми на джанти. Те трябва да се подреждат хоризонтално (на купчина) или да се окачват на специални куки. Колелата не трябва да се оставят вертикално. За да се предпази сместа, от която е направен грайферът, най-добре е да ги поставите върху дървена подложка, а не на пода.

Методът за съхранение на летни гуми без джанти през зимата е малко по-различен. Те се подреждат вертикално. Трудността се състои във факта, че гумите трябва да се завъртат на няколко градуса на всеки три до четири седмици, за да се предотврати деформацията им.

Дори в магазините за гуми ще забележите, че гумите са подредени вертикално на стойки и стелажи. Изключително важно е да ги държите чисти от чужди предмети, тъй като това може да причини необратима деформация.

Ако мястото позволява, струва си да се монтират специални скоби. Колелата, монтирани на стена, ще заемат минимално място.

Как да съхраняваме гуми - подготовка на джантите

Какъвто и да е вашият избор, трябва да знаете не само как да съхранявате гуми със и без джанти, но и как правилно да ги подготвите за зимата.

Гумите трябва да бъдат старателно измити и изсушени. След това ги поставете в специални кутии или калъфи за съхранение. Кутии и шкафове за съхранение на гуми също се предлагат за закупуване.

Струва си да се отбележи, че плътните дървени конструкции са подходящи само за летни гуми. Зимните гуми могат да се деформират в тях, тъй като лошата циркулация на въздуха може да доведе до повишени температури, което не е идеално за този тип гуми. Колебанията в топлина и студ намаляват еластичността на сместа и качеството на сцеплението ѝ.

Някои шофьори използват и консервационни продукти, за да предпазят колелата от негативни фактори, пише "Блиц".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com