Ето как да съхраним летните гуми през зимата
Ако това се направи неправилно, те могат да се деформират или дори да се напукат
Следете всички новини, анализи и коментари за Летни Гуми. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ако това се направи неправилно, те могат да се деформират или дори да се напукат
Пука им, те си ваканцуват. Няма закон за наказание за летни гуми, пише Панделиева
Обилен сняг, летни гуми и десетки закъсали коли по пътя
Владимир Тодоров с ценен съвет
Зимните гуми да станат задължителни за колите за периода от 1 ноември до 1 април. Това предвижда нов проект за промени на Закона за движение по пътища...
Благоевград. Автомобили с гръцка регистрация и с летни гуми предизвикаха голямо задръстване в прохода Предела в понеделник вечерта. Много от тези коли...
Шофьорите да излизат само със зимни гуми