Драматично решение на Брюксел може да взриви Европа!

Голям бизнес на Стария континент е под сериозно напрежение.

Европейската комисия трябва да реши сложно уравнение. До 20 дни трябва да е ясно дали ще си купуваме нови автомобили с двигатели с вътрешно горене и след 2035 г. или всички нови автомобили в Европа ще трябва да са електрически след 10 години, пише bTV.

Очаква се на 10 декември Европейската комисия (ЕК) да обяви своя план за регулиране на емисиите на СО2 от автомобилите. Въпреки това вече се обсъжда възможността за отсрочка.

Причината е сложното уравнение, което трябва да бъде балансирано. От една страна стоят амбициозните климатични цели на Европа. След тежки преговори между Брюксел и 27-те държави членки е взето решение за забрана на производството на бензинови и дизелови автомобили след 2035 г., като това е част от Зелена сделка. Производителите имат таван на емисиите на въглероден диоксид за всички автомобили за година и глобите за неспазване могат да достигнат милиони евро.

От друга страна обаче стои състоянието на европейската автомобилна индустрия и сравнително слабите продажби на електрически автомобили в Европа. Конкуренцията е жестока – китайските електрически коли навлизат масово на европейския пазар, подкрепяни с огромни субсидии.

Заради това някои европейски държави, водени от Германия, настояват пред Брюксел за смекчаване на изискванията, включително за преразглеждане на забраната за двигатели с вътрешно горене през 2035 г.

Сред обсъжданите варианти са лека отстъпка от крайната дата или допускане на нови технологии като синтетични горива и хибридни автомобили.

За момента Европейската комисия не разкрива конкретни детайли и окончателният План ще стане ясен на 10 декември.

