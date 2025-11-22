Почна се! Легендарна фабрика затваря, 400 жени на улицата

Русе преживява сериозна криза в шивашката индустрия

Русе преживява сериозна криза в шивашката индустрия. Емблематични фабрики, които години наред изпълняваха поръчки за световни брандове, масово затварят врати, оставяйки стотици хора без препитание. Според последните данни до месец март следващата година още около 400 души ще останат без работа, след като един от големите работодатели официално обяви оттеглянето си от пазара.

Още една голяма шивашка фирма в Русе преустановява дейност – "БТБ България" спира работа и ще напусне страната. Това съобщи русенското издание "Утро".

Легендарният инвеститор

Служителите на компанията вече са били информирани, че след Нова година ще получат своите предизвестия за освобождаване и ще трябва да търсят нова работа. От ръководството на фирмата са отказали коментар пред изданието.

Това е поредният голям удар за шивашкия бранш в региона през тази година. През лятото дейността си прекрати и друга легендарна местна фабрика – "Арда".

"БТБ България" е един от най-старите чуждестранни инвеститори в Русе, основан през 1998 година от Ахим Байерл. Дълго време компанията беше сред водещите в бранша и привличаше качествени кадри.

Краят на една епоха

Само през последните шест месеца близо 200 шивачки в крайдунавския град бяха съкратени. Много от тях остават с неполучени възнаграждения и финансови затруднения. Яна Славова е сред потърпевшите, чиито работодател фалира, оставяйки 70 души без заплати за два месеца. „Сумата беше около 2000 лева за два месеца. Ще пия една студена вода. Самото производство нямаше организация, може би затова фалира“, споделя тя.

След година и половина съдебни битки и намесата на държавните институции, Яна успява да получи дължимите си средства, частично компенсирани и от фондове за обезщетения.

Икономическата логика на фалитите

Основната причина за масовите затваряния е икономическа. Русенските шивашки фирми работят на ишлеме, а повишаването на минималната работна заплата, поскъпването на електроенергията и суровините ги правят неконкурентоспособни.

„В Мароко и Тунис заплатата на един работник средно дневно е около 3 долара. Просто няма как да се конкурираме с тези цени“, коментира Миглена Христова от Асоциацията за текстил, облекло и кожи.

По думите ѝ спадът е най-вече при ниския и средния клас поръчки. При луксозните стоки се наблюдава известно раздвижване, но клиентите често се насочват към държави, които не могат да гарантират необходимото качество.

Удар по местната икономика

Вълната на фалити вече е ударила и големи компании. През юли най-старата шивашка фабрика в Русе затвори врати, слагайки край на 93-годишна история. А сега следва ново затваряне, което ще засегне 400 души. Причината: пропаднала поръчка и натрупана загуба от близо 5 милиона лева за последната година. Ръководството на фирмата обаче се е ангажирало да изплати дължимото на служителите си.

Реакцията на институциите

Бюрото по труда в Русе работи активно по регистрирането и пренасочването на съкратените кадри. „Тъй като това е изключително стресова ситуация, правим среща с работодателя, среща със самите работници и договаряме бърз и минимално напрегнат начин на регистрация“, обяснява директорът Йоана Терзиева.

Част от освободените вече са започнали нова работа и са избегнали продължителна безработица. Въпреки това статистиката остава тревожна – ако преди десетилетие в бранша са работили 160 000 души, днес техният брой е спаднал наполовина до 86 000.

Заключение: Русенската шивашка индустрия преживява тежка трансформация. Затворените фабрики не само оставят стотици семейства без доходи, но и подкопават местната икономика. Масовите съкращения показват колко уязвими са компаниите, работещи на ишлеме, в конкуренцията с държави с ниски производствени разходи.

