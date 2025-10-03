Не ги купувайте! Това са най-ненадеждните автомобили

Британското издание What Car? съвместно с компанията MotorEasy посочиха най-ненадеждните автомобили. Те са определени след допитване до 32 493 собственици на нови и употребявани автомобили на възраст до 5 години.

Всички те е трябвало да посочат броя на всички повреди, тяхното естество, колко е струвал ремонтът, както и колко време са прекарали в сервиза. Така е създаден уникален рейтинг за надеждност за всяка марка и модел, като те са разделяни и според задвижването им - дизелово, електрическо, хибридно и бензиново, пише "Аутомедия".

10-те най-ненадеждни автомобила във Великобритания:

10. Renault Austral (2023-до момента)

9. Hyundai Ioniq Electric (2016-2022)

8. Volkswagen ID.4 (2021-до момента)

7. Audi Q7 (2015-до момента)

6. Volvo S90 (2016-2023), V90 (2016-до момента)

5. Mercedes-Benz C-Class (2021-до момента)

4. Mazda CX-60 (2022-до момента)

3. Кia Sportage (2016-2021)

2. Volkswagen Tiguan (2024-до момента)

1. Nissan Juke бензин (2019-до момента)

