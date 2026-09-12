Още по-чудак: Джони Деп се завръща в Холивуд преобразен до неузнаваемост
Актьорът влиза в ролята на Ебенизър Скрудж в мрачна нова версия на „Коледна песен“
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Актьорът влиза в ролята на Ебенизър Скрудж в мрачна нова версия на „Коледна песен“
Песента „All I Want for Christmas Is You” е изместена от първото място
Собствена версия на коледната песен "Blue Christmas" изпя рапърът Снуп Дог. По този начин той зарадва своите фенове за празниците. Песента е известна...
София. Един чудесен предколеден подарък очаква всички почитатели на Белослава, Мария Илиева, Орлин Павлов и Любо. Четиримата изпълнители се събраха, з...
Лос Анджелес. Коледен клип с шестима секси мъже по бельо завладя социалните мрежи. Моделите изпълняват коледната песен "Jingle Bells" само чрез движен...