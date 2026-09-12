Дейзи Ридли разкрива тайни от „Междузвездни войни“
Финалът на третата трилогия е двусмислен, категорична е актрисата
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Финалът на третата трилогия е двусмислен, категорична е актрисата
Актрисата няма да се завърне в следващата трилогия
Звездата от новия филм от сагата "Междузвездни войни" Дейзи Ридли може да наследи ролята на Лара Крофт, в която досега виждахме Анджелина Джоли. Млад...
Дейзи Ридли и Джон Бойега са новите имена в класацията на "Форбс" за най-влиятелни младоци под 30 в киноиндустрията. Пресните звезди от "Междузвездни...