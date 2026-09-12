Всичко за Койна Русева

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Койна Русева не хапва мръвки

Койна Русева не хапва мръвки

Койна Русева е вегетарианка и дори месните деликатеси на Виктор Ангелов от "Мастър шеф" не можаха да я изкушат. Строгият съдия от телевизионното шоу,...

28 ноември | 18:55
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Обраха дома на Койна Русева

Обраха дома на Койна Русева

Крадци обраха къщата на актрисата Койна Русева в столичния квартал "Бояна". По неофициална информация домът на синеоката блондинка и съпруга й - бизне...

09 септември | 20:50
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