Всичко за Смъртно Наказание

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Присъда: Смърт

Присъда: Смърт

Опитът за преврат в Турция отново извади на дневен ред дискусията за смъртното наказание. "Готов съм да го върна, ако хората го поискат", заяви премие...

31 юли | 11:50
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500 хил. кръвнина за Стефка

500 хил. кръвнина за Стефка

Пловдив. Родителите на 19-годишната пловдивчанка Стефка Маджарова, която бе открита мъртва в напоителен канал, ще съдят бившия й приятел за кръвнина....

21 септември | 22:55
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