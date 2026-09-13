Папата отново контрира Тръмп. Този път за смъртното наказание
Всеки човешки живот - от момента на зачеването, до естествената смърт, е свещен, каза Лъв XIV
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Всеки човешки живот - от момента на зачеването, до естествената смърт, е свещен, каза Лъв XIV
Лавина от гняв в Сърбия заради убийството на двегодишната Данка Илич
Отменил е смъртното наказание
Това е най-големият брой смъртни наказания, изпълнени по време на който и да е президентски мандат за повече от 120 години
Предстои да бъдат насрочени дати за екзекуция на петима, осъдени за убийство
Лятото на 2016 г. смеси по безпрецедентен начин темите за забавлението, пътуванията, спорта и свободното време с темите за политиката, тероризма и смъ...
Опитът за преврат в Турция отново извади на дневен ред дискусията за смъртното наказание. "Готов съм да го върна, ако хората го поискат", заяви премие...
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отново провокира критиците си с думите, че турският народ иска да бъде възстановено смъртното наказание и упра...
Турция не е в позиция да стане член на Европейския съюз скоро. Всички преговори за присъединяването ще бъдат прекратени незабавно, ако страната върне...
Гръцкият външен министър Никос Кодзиас призова Турция да прояви въздържаност и да не връща смъртното наказание след неуспешния опит за преврат миналат...
Въпросът дали Турция да върне смъртното наказание след провалилия се опит за преврат ще бъде решен според правните съображения, а не според това, какв...
Президентът се добра от Мармарис до Истанбул, бомби по хотела му Обеща "отмъщение за шайката", посрещат го като герой на летище "Ататюрк" Опитът за...
Ще се дискутира връщането на смъртно наказание в Турция. Това заяви Мехмет Мюезиноглу, министър на здравеопазването в Турция и лидер на Партия на спра...
Папа Франциск призова за световна забрана на смъртното наказание, отбелязвайки, че божията заповед "Не убивай" е валидна по същия начин както за винов...
Дошло е време да поставим въпроса за референдум за връщане на смъртното наказание. Това обяви в парламента евродепутатът Ангел Джамбазки, който заедно...
Американският щат Небраска отмени смъртното наказание. Мярката бе подкрепена от коалиция от консерватори, които не приемат екзекуциите като форма на н...
Десният националист Виктор Орбан иска да върне смъртното наказание. В същото време унгарският премиер е готов да пита сънародниците си дали да има тру...
Няма дебат за връщане на смъртното наказание в България, а той е нужен. Това каза министърът на правосъдието Христо Иванов в ефира на Дарик. Темата с...
Удушвачката Атанаска се кани да оттегли самопризнанията си Да се върне смъртното наказание, иска майката на удушената Алекс от Поморие. На 40-ия ден...
Пловдив. Родителите на 19-годишната пловдивчанка Стефка Маджарова, която бе открита мъртва в напоителен канал, ще съдят бившия й приятел за кръвнина....