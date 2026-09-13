Европа е в AI капан. Франция предупреди за опасна зависимост
Американските гиганти водят, Китай е близо, а Париж настоява ЕС да изгради цяла собствена технологична екосистема
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Американските гиганти водят, Китай е близо, а Париж настоява ЕС да изгради цяла собствена технологична екосистема
Имa идeятa зa Cъюз нa ĸaпитaлoвитe пaзapи в EC
Американски компании от Силициевата долина търсят български партньори за сътрудничество, инвестиции и финансиране. Това обявиха Лари Бийл и Меги Критц...
Представителите на елита на Силициевата долина купуват ваканционни имоти в частния комплекс "Martis Camp", пишат от profit.bg. Той се намира близо до...