Налог от 1% върху флашки и DVD-та
Производителите и търговците на празни носители на информация като флашки, карти за памет, DVD-та, CD-та и т.н., трябва да плащат минимална такса от 1...
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Производителите и търговците на празни носители на информация като флашки, карти за памет, DVD-та, CD-та и т.н., трябва да плащат минимална такса от 1...
Обраха зам.-шефа на СДВР Антон Златанов на рождения му ден Бандити са проникнали в дома на зам.-директора на СДВР Антон Златанов и са откраднали служ...
Враца. Напълно в крак с модата и кметът на Враца Николай Иванов извади флашки. Той ги раздаде на редовната си седмична пресконференция. Съдържанието и...
Враца. Стотици телефони, флашки и дискове с лични записи на врачани събраха младежите от ГЕРБ в инициативата „Разум за лъжи". Още в първите часове на...
Пловдив. С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Бачково, където откри цех за бутилиране на изворна...