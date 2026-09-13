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Признаха за "дупка" в Windows

Признаха за "дупка" в Windows

Софтуерният гигант Microsoft предупреди потребителите на Windows, че хакери могат да използват слабо място в операционната система, за да получат дост...

06 ноември | 18:38
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