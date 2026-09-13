Краят на Windows 10: IT отделите влизат в битка за модернизация
Организациите търсят модели за сигурен преход без скок в разходите
Следете всички новини, анализи и коментари за Windows. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Организациите търсят модели за сигурен преход без скок в разходите
Какво се случва с двете операционни системи
Какво се случва с процесорите
Какво сториха Microsoft
Windows 11 въвежда много нови функции, включително възможността за стартиране на приложения за Android
Собствениците на iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro се оплакват, че видеоклиповете, записани на телефона, спират да се възпроизвеждат след синхронизиране с...
Това може да крие риск за сигурността при по - стари версии
Според StatCounter семейството операционни системи Windows е най-популярната платформа за настолни компютри в света - 75,54% през май 2022
Сред тях е нов облик на Старт менюто, както и на File Explorer, познат и като Windows Explorer
Това с случва в резултат от икономическата война между САЩ и Китай
Изпълнителният директор на Microsoft Сатя Надела обяви, че компанията ще слее всички свои основни версии на Windows в една огромна платформа Windows....
Ню Йорк. Microsoft планира "вълна" от обновявания за операционните системи на Windows, Windows Phone и Xbox One през пролетта на 2015 година, съобщ...
Софтуерният гигант Microsoft предупреди потребителите на Windows, че хакери могат да използват слабо място в операционната система, за да получат дост...
САЩ. Компанията Microsoft се готви да промени ключови елементи от операционната система Windows 8, след като се сблъска с провал, подобен на този на C...