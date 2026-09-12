Шок! Нещо опасно се случва с децата в България
Почват с дрогата в ранна детска възраст
Следете всички новини, анализи и коментари за Дазд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Почват с дрогата в ранна детска възраст
Данни на Държавната агенция за закрила на детето
ДАЗД с официално писмо до ЦИК и СЕМ
Ева Жечева, архив
Плевен. Проверка на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е установила, че ученичка от СОУ „Стоян Заимов" в Плевен е била жертва на сексуално...
София. Проверки във всички помощни училища в София започва Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съобщиха от пресцентъра й. Инспекторите от...
Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева ще глоби с хиляда лева директорката на 4-то помощно училище в София. Санкцията е в резултат на пров...
София. Намаляване на детската бедност, създаване на условия за социално включване на децата и осигуряване на равен достъп до качествено образование и...
София. Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ започва тематична планова проверка „Ранни раждания и превенция на изоставянето на новородени дец...
София. Екипи в кооперация между УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще посетят центровете за настаняване на бежанци в гр. София, с...
София. Родители от Национална мрежа на родителите поискаха извинение за позицията на ДАЗД относно присъствието на деца на протестите, разпространена м...
София. Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) призова за спазване на правата на децата по време на протестите в София и страната. Агенцията п...