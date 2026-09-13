Психично болен живее в поликлиника от 10 години. Агресивен е
Редовно влиза в кабинетите, търси пари или храна и често притеснява пациентите
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Редовно влиза в кабинетите, търси пари или храна и често притеснява пациентите
Продължава предоставянето на финансова подкрепа за новородени и осиновени деца на територията на община Стара Загора, през 2024 г. са подадени 869 зая...
Най-високо ще бъде то за специалистите, които се грижат за хора с трайни увреждания
Ще има предложение за диференцирано увеличение на стандартите за социални услуги
Пенсиите ще бъдат увеличени с 6,7% от първи юли, минималната пенсия ще е 250 лева
40 000 души вече използват ежедневно патронажна грижа и други услуги
Изплащането на пенсиите ще започне до 7 април включително и след Великден до 23 април
Законът е бил приет с аплодисменти и не е имало никакви реакции срещу него
Социалният министър иска разследване на необичайните интриги
Деца в България не се отнемат заради бедност, подчерта социалният министър
Висшите духовници подкрепиха отлагането на Закона за социалните услуги
260 млн. лв. е предвидената сума за тази година за финансиране на социалните услуги, които са държавно делегирана дейност. Сумата е с около 30 млн. лв...
Услугите са насочени към хора с увреждания и лица над 65 години с ограничение и невъзможност за самообслужване
Третият законопроект от пакета разпоредби за хората с увреждания ще се разглежда на първо четене...
Предвижда се заместваща грижа за възрастните хора в невъзможност за самообслужване, както и асистентска услуга за деца и пълнолетни с увреждания, коит...
Според тях не са достатъчни 13-те набързо приети от управляващите законови промени, исканията им включват поне още 10-ина мерки
Правителството готви нов закон за социалните услуги. Той ще засили конкуренцията между доставчиците на различните видове услуги и ще повиши качеств...
До края на годината ще има изцяло нов закон за социалните услуги, който ще гарантира тяхната интергираност, за да може дейностите, свързани с подобряв...
Консултативното звено ще работи в областната болница „Свети Иван Рилски" Център за майчино е детско здравеопазване започва да функционира в областна...
Зам.-кметът по европейските проекти и програми в Община Благоевград Зорница Кралева откри форум на тема „Междуинституционално партньорство – гаранция...