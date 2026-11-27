Вдигат данъчните оценки на имотите: Кой ще плаща повече и кой получава облекчение
Парламентът прие увеличение на данъчните оценки с 30% още догодина и намаление на данъка при покупка на първо жилище за семейства с деца, които отгова...
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Парламентът прие увеличение на данъчните оценки с 30% още догодина и намаление на данъка при покупка на първо жилище за семейства с деца, които отгова...
Цената на квадрат вече не е единствената сметка, довършването може да добави десетки хиляди евро към сделката
15 на сто от сделките са за жилища с цена над 100 000 евро Богатите започнаха да влагат парите си в имоти. Двойно повече са сделките за апартаменти н...