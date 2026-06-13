Личните лекари скочиха! Таксата е подигравка
По думите му без бюджет не може да се проведе нито една реална реформа
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По думите му без бюджет не може да се проведе нито една реална реформа
Липсата на пари ще остави България без лекари и сестри, нужна е промяна във вноската
При достигане на такъв процент на здравната вноска няма да има никакво доплащане в системата на здравеопазването
Лекарският съюз с формула срещу фиктивни прегледи
Бройката на личните лекари е фатално ниска, въпреки че напоследък има интерес от страна на студентите по медицина
Пациентите също имат задължения и трябва да са отговорни
Решението взеха делегатите на 77-ия редовен отчетно-изборен събор на БЛС
Недостигът на кадри в системата е ужасяващ
Отговорите от д-р Николай Брънзалов за новия рамков договор
Докато не бъдат преодолени проблемите, на медиците трябва да се изреши да изписват и на хартия
Аптеките не са магазини за лекарства, предупреди д-р Николай Брънзалов
Докторът обясни, че не е ясно какво ще се случи и как ще премине четвъртата вълна на коронавируса
поред него четвъртата вълна няма да е толкова сериозна и продължителна
Д-р Брънзалов увери, че грешки в сертификатите за ваксиниране няма
Според него основният проблем, заради който НОЩ е създаден, е свързан с разрешаването на епидемията
Хората, които са ваксинирани или преболедували, трябва да имат до известна степен малко по-облекчен режим, смята Брънзалов
Лекарският съюз ще предложи най-строги мерки при 1000 заразени на 100 000 души население
Това каза д-р Николай Брънзалов
Антиваксърските настроения са рожба на демокрацията
В това е убеден председателят на БЛС Николай Брънзалов