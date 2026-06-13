AI в денталната медицина: По-ранна диагностика, по-прецизно лечение, по-спокойни пациенти
Технологиите не заменят преценката, опита и ръцете на лекаря - те ги подсилват.
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Технологиите не заменят преценката, опита и ръцете на лекаря - те ги подсилват.
Кои са най-популярните и ефективни решения, особено когато е важна естетиката