Настигаме Европа! Готвят голяма промяна в магазините

При връщане на пластмасови бутилки или кенчета от напитки в магазина ще ни дават евроцентове. Това предвиждат промени в Закона за управление на отпадъците, които бяха пуснати за обществено обсъждане и представители на бизнеса се надяват скоро да бъдат внесени за разглеждане в парламента, пише "Труд".

Първоначално депозитната система ще стартира за опаковки за напитки за еднократна употреба от пластмаса или метал, с обем от 0,1 до 3 литра включително, но може да бъде разширена и за стъклени бутилки за многократна употреба, но това ще трябва да бъде решено заедно с бизнеса.

Идеята е за всяка пусната на пазара напитка в депозитна опаковка да се начислява депозит, в евро, отделно от цената на напитката.

Размерът на депозита ще се посочва отделно от цената на напитката в касовата бележка или фактурата и върху него няма да се плаща ДДС. След консумиране на напитката и връщане на бутилката или кенчето, потребителят ще получава платения вече депозит.

Със стартиране на системата за връщане на бутилки и кенчета ще бъде намалено изхвърлянето им в боклука. Подобни системи за връщане на пластмасови бутилки и кенчета съществуват в редица страни от ЕС. В България депозитната система също трябва да бъде въведена, за да изпълним изискванията на ЕС.

Но в момента хората все още не могат масово да връщат пластмасовите бутилки и да получават за това пари. Могат безплатно да ги слагат в кофите за разделно събиране.

Промените предвиждат създаване на “Националната депозитна система за връщане” на бутилки. Размерът на депозита за всеки конкретен вид бутилка ще бъде определен от Националния депозитен оператор, като целта ще бъде депозитът да насърчава потребителите да връщат опаковките.

Досега при обсъждане на тази депозитна система са коментирали, че възможният депозит е 10 евроцента за пластмасова бутилка.

Депозит няма да бъде начисляван за опаковки на напитки, които се консумират от крайните потребители в заведенията за хранене и развлечения, когато бутилките или кенчетата са отворени, напитката е консумирана и празните опаковки са върнати на мястото на консумация в съответния търговски обект.

Предстои да бъде приета и наредба за ролите и отговорностите, включително финансови, на всички участници в Националната депозитната система за връщане. В наредбата ще бъдат описани изискванията към местата за обратно приемане на опаковките, както и местата за временното им съхраняване докато бъдат взети от Националния депозитен оператор.

Търговците, които предлагат на крайни потребители напитки в опаковки, подлежащи на връщане, задължително ще участват в Националната депозитна система. За целта ще трябва да направят безплатна регистрация, да сключат договор с Националния депозитен оператор и да осигурят условия за приемане на бутилки и кенчета.

След като клиентите купят напитки в опаковки, подлежащи на връщане, търговците ще отговарят за плащането на този депозит към дистрибуторите на напитките или към производителите и вносителите им.

Търговците ще трябва да дават информация на клиентите си за функционирането на депозитната система и за възможността бутилките да бъдат върнати. Магазините и останалите търговски обекти, в които продават напитки, ще отговарят и за организирането на дейностите по машинно или ръчно обратно приемане на празни депозитни опаковки.

Те ще трябва да връщат на клиентите платения депозит без това да бъде обвързано с покупка от същия магазин. Търговците ще бъдат отговорни и за спазване на изискването да не продават напитки в пластмасови опаковки за еднократна употреба, които не са регистрирани като депозитни в националната депозитна система за връщане и не са етикетирани и маркирани съгласно изискванията.

Търговците трябва временно да съхраняват обратно приетите празни депозитни опаковки отделно от отпадъците от дейността им до предаването им на Националния депозитен оператор.

Изискването да приемат обратно бутилки и кенчета няма да важи за търговци, които продават храни чрез онлайн поръчки, както и предлагащи напитки чрез автомати за самообслужване. Но заради привилегията да бъдат изключени от задължението за приемане на бутилки, тези търговци ще трябва да плащат компенсаторна такса за обезпечаване на обратното приемане на празни депозитни опаковки, определена от Националния депозитен оператор.

В наредба към Закона за управление на отпадъците може да бъдат включени и други търговци, които не са задължени да приемат празни бутилки. Такива например може да са малки търговски обекти в много отдалечени населени места. Причината за това е, че взимането на опаковките от такива търговски обекти и транспортирането им до местата за преработване ще излиза твърде скъпо.

Всички пластмасови бутилки и кенчета, които подлежат на връщане и са включени в Националната депозитна система, трябва да бъдат маркирани и да имат специален етикет или знак, предвиждат промените в Закона за управление на отпадъците. На бутилките и кенчетата ще трябва да има специален баркод, който може да бъде разчетен от машини.

Това е необходимо, за да може опаковките да бъдат връщани чрез пускането им в машини, които автоматично да определят размера на платения депозит и да връщат парите на потребителите.

Поставянето на знак или етикет на опаковките пък е необходимо за потребителите, за да знаят, че ако върнат съответната бутилка или кенче, ще получат пари. Какъв знак ще бъде поставян ще бъде записано в наредба.

На пазара в страната няма да може да бъдат пускани и дистрибутирани напитки в пластмасови или метални опаковки от 0,1 до 3 литра, които не са регистрирани в депозитната система, не са етикетирани и маркирани съгласно изискванията на наредбата.

Депозитните опаковки за еднократна употреба ще бъдат собственост на Националния депозитен оператор. В случай на последващо включване в Националната депозитна система на опаковки за многократна употреба от стъкло, те ще бъдат собственост на съответното дружество, което пуска на пазара напитки в такива опаковки.