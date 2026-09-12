100 млн. евро ще струва на бизнеса депозитната система
Ще връщаме пластмасови бутилки или кенчета в магазина срещу малка сума
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Ще връщаме пластмасови бутилки или кенчета в магазина срещу малка сума
Малки навици съсипват скъпата бутилка
Тoвa cтaвa с пpoмeни в Зaĸoнa зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe
Пием до три дни след отварянето на шишето
Клиентите вече могат да избират между четири благотворителни инициативи
Миналата година французите унищожиха 3 милиона бутилки заради фекална бактерия във водата
Установени са високи нива хлорат в редица страни
Ще ги пускаме и в машини
Японска дестилерия празнува своята стогодишнина
Компаниите инвестират за осъществяването на прехода към депозитна система
Компанията се включва в процеса за разработване на първата в света биологично-базирана и рециклируема хартиена бутилка
Значителен ръст има при продажбите в стъклени бутилки Консумацията на бира в България през 2015 г. се повишава до 73,5 литра на човек. Това съобщи из...
Черпим опит от Германия, връщат парите и за опаковките на продуктите В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се обмислят варианти за въвеж...
Изключително чист кокаин на стойност близо 3 млн. лева заловиха митничарите на аерогарата в София. Дрогата била укрита в бутилки от чилийско вино. Чуж...
Гоце Делчев. От предизборния щаб на една от големите политически партии изпратиха жалба до Районната избирателна комисия в Благоевград. В нея се твърд...
Лос Анжелис. Бутилка със сух лед е избухнала на международното летище в Лос Анжелис, щата Калифорния, ден след аналогичен инцидент, съобщава вестник „...