101 години приятелство събраха България и Сърбия на „Кадъ Боаз“

Българи и сърби отбелязаха 101 години от началото на Международния събор на прохода „Кадъ Боаз“. Жители от двете страни на границата отново се събраха на традиционния празник, роден от приятелските отношения между общините Белоградчик и Княжевац. Началото на събора е поставено през 1925 година, въпреки че през годините провеждането му е било прекъсвано. Днес той е утвърден като най-големия трансграничен събор на Балканите.

Събитието започна със символично прерязване на лентата на границата между Република България и Република Сърбия. Представители на двете страни поднесоха венци пред паметника на приятелството между двата народа.

Официалното откриване започна с химните на България и Сърбия, последвани от празничен водосвет. Той беше отслужен от Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Пахомий в съслужение с духовници от Видинската епархия.

„Днес всички трябва да бъдем обединени - особено във времена, когато съвременният човек намира причини да се разединява. Ние като християни трябва да намираме начин за обединение, най-вече в Христовото име и в Христовата любов, за да можем да изграждаме по-нататъшния си живот, благословен от Христос. Без Божията любов нищо не би могло да се случи. Ние трябва да бъдем обединени в тази любов. За нас е голяма радост да бъдем всички тук днес, на празника на единението и общението. Честит и благословен празник!“, каза Видинският митрополит.

Гостите бяха приветствани от кмета на община Белоградчик Боян Минков и народния представител Бранислав Йосифович. Минков благодари на всички, допринесли за възстановяването и развитието на отношенията между България и Сърбия.

„Искам да обърна внимание на едно име - това на Владан Радованович, който за съжаление ни напусна. Той е човекът, който направи толкова много, за да може този събор да изглежда по този начин. Предавам и искрените поздрави на господин Милан Равич - сръбския посланик в България, който искаше да бъде тук днес, но поради лични причини не успя да присъства“, заяви кметът.

Боян Минков подчерта, че Белоградчик и Княжевац продължават да доказват близостта между двата народа не само по време на събора, а през цялата година.

„За 101-ви път правим тази среща и показваме, че нашите народи са едно. Ние наистина ви чувстваме като братя. Тази граница е изкуствено създадена и съм сигурен, че някога няма да я има. Надявам се още следващата година да имаме така желания граничен пункт на това място“, каза той.

Минков посочи, че изграждането на новия път е последната стъпка към дългоочаквания ГКПП при село Салаш.

„Този пункт ще промени икономиката на двата региона. Пътят и граничният пункт бяха обещавани в продължение на 40 години от всеки, който се кандидатираше за кмет на Белоградчик. Ние не обещахме, но го направихме“, допълни той.

Народният представител в 52-рото Народно събрание Цветомир Цветанов връчи поздравителен адрес на Боян Минков и му пожела здраве и успехи. В обръщението си той благодари за възможността да бъде част от събитието и подчерта усилията, които България и Сърбия полагат за съхраняването и развитието на традициите, свързани със събора.

Областният управител на Видин Огнян Асенов също връчи поздравителен адрес на кмета на Белоградчик.

„Днес изпитвам голяма радост, че съм тук на откриването на този традиционен събор. Както каза кметът на Белоградчик - вие сами виждате промяната. Мога уверено да заявя, че изпълнителната власт е амбицирана този проект да бъде доведен докрай без забавяне“, посочи Асенов.

Той определи събитието като празник на приятелството, добросъседството, единството и надеждата.

„Когато всички тези неща съществуват, границите са излишни. Искам да благодаря на организаторите, на самодейците и на всички, които със своя труд допринесоха за осъществяването на този празник“, добави областният управител.

Бяха прочетени и поздравителни адреси от името на народните представители в 52-рото Народно събрание Лилия Димитрова и Любен Иванов.

Сред официалните гости от двете страни на границата бяха народният представител Цветомир Цветанов, областният управител на Видин Огнян Асенов, началникът на Митническо бюро - Видин Ангел Георгиев, началникът на Граничното полицейско управление в Белоградчик комисар Димитър Димитров, кметът на община Ружинци Александър Александров, свещеник Никола Пантич, заместник генералният консул на България в Ниш Александър Ганчев, народният представител Бранислав Йосифович, директорът на Туристическата организация Йелена Кинчер и началникът на митницата Тина Стоянович.

Организаторите бяха подготвили богата културна програма. На сцената се изявиха множество фолклорни и танцови състави от България и Сърбия, които превърнаха прохода „Кадъ Боаз“ в място на музика, традиции и приятелство без граници.