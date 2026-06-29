Петровден събра Белоградчик. Градът отличи своите хора

Петровден отново събра Белоградчик на площад „Възраждане“ - с тържественост, благодарност и онова особено чувство за общност, което градът под скалите пази повече от век. Празникът на светите апостоли Петър и Павел е и празник на града, а тази година той събра духовници, народни представители, представители на държавната и местната власт, общественици, ученици и много жители. Денят беше посветен не само на традицията, но и на хората, които през годината работят за Белоградчик, даряват, създават, пазят паметта и дават пример.

Сред официалните гости бяха Цветомир Цветанов - народен представител в 52-ро Народно събрание, Любен Иванов - народен представител в 52-ро Народно събрание, Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Пахомий, Негово Високопреподобие архимандрит Йоаким, Негово Високоблагоговейство отец Рафаил, Огнян Асенов - областен управител на област Видин, Крум Зарков - председател на Националния съвет на Българска социалистическа партия, Величко Кирилов - заместник-председател на Общински съвет - Видин, и Александър Александров - кмет на община Ружинци.

Духовна радост за града

Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Пахомий поздрави всички с празника и припомни накратко историята на светите апостоли Петър и Павел. Той говори за вярата, за силата на апостолските послания и за надеждата Белоградчик да има свой храм, посветен на двамата велики Христови ученици.

„Скъпи гости на празника на светите апостоли Петър и Павел - тези велики апостоли, които със своята вяра са просветили толкова много хора по света - и в ден днешен, тези които четат техните послания, възревнуват да последват нашия Господ. Ние трябва да имаме вярата и упованието да се радваме за всички онези блага, които Господ ни дава. Надяваме се в скоро време тук да се издигне храма на светите апостоли. Тук ще се издигне храм Божи, в който ще можем да отслужваме света литургия, за да може да се преумножи нашата духовна радост! Честит празник!“

Кметът: Най-голямото богатство сте вие

Кметът на общината Боян Минков отправи поздрав към жителите и гостите на Белоградчик, като подчерта, че Петровден е нещо повече от празненство. По думите му това е ден, в който градът показва уважение към хората, които целогодишно работят за него.

„Уважаеми съграждани, повече от 100 години на този ден Белоградчик отбелязва своя празник. Денят е Петровден и днес не е както преди, когато хората са се събирали, просто за да направят някакво празненство. Днешният ден е по-различен - днес ще отчетем уважение към онези, които целогодишно се грижат за Белоградчик, онези които влагат старание и умение, онези които правят града ни по-различен. Днес ще уважим и един човек, който общинския съвет на Белоградчик реши да носи званието почетен гражданин. Много се гордея, че толкова важни хора са зад нас, защото това е знак, че ние се развиваме в правилната посока. Нека да работим ежедневно, нека да ценим това което имаме, защото Бог ни е дал красотата на Белоградчишките скали, но най-голямото богатство сте вие хората!“

Поздравления към жителите на града отправиха и народните представители Цветомир Цветанов и Любен Иванов. В словата си те честитиха празника на всички граждани и ги призоваха да се гордеят със своето неповторимо родно място - Белоградчик, град с природа, история и дух, които трудно могат да бъдат повторени.

Почетен гражданин с думи от сърце

Един от най-вълнуващите моменти в тържеството беше удостояването на инж. Иван Трифонов със званието „Почетен гражданин на град Белоградчик“. Кметът Боян Минков му връчи плакет, медал и грамота, а инж. Трифонов не успя да скрие емоцията си, когато благодари за оказаната чест.

„За мен званието Почетен гражданин не е просто награда - то е признание за кауза, на която съм посветил време, труд и сърце. Приемам го не само като лична чест, а и като признание за всички хора, с които през годините сме работили заедно за доброто на нашия град. Белоградчик е място с уникална природа, история и дух. Горд съм, че съм имал възможността да допринасям за неговото развитие и популяризиране. Вярвам, че бъдещето на нашия град зависи от общите ни усилия, от любовта ни към родното място и от желанието ни да оставим нещо по-добро на следващите поколения!“

Ден на признателност и добри примери

В знак на признателност за дарителския принос към изграждането на паметника на Христо Ботев, Боян Минков връчи грамоти на хората, допринесли за неговото изграждане. Така празникът почете не само настоящето, но и паметта, която Белоградчик пази чрез своите символи и хората, които застават зад тях.

По време на тържественото откриване на паметника на Кнез Иван Кулин на 29 май 2026 г. видният патриот Ивайло Шопски връчи на кмета на общината дарение - стипендия, учредена от името на проф. Иван Гаврилов. Стипендията е със срок от пет години и беше присъдена именно по време на празника на града на двама зрелостници от Средно училище „Христо Ботев“ - едно момиче и едно момче, постигнали отличен успех и доказали със своите дела любов към родината, активна гражданска позиция и патриотичен дух.

Носителите на стипендията са определени от комисия от педагогически специалисти. Отличени бяха Гергана Дечева и Георги Василев, а наградите им връчиха кметът Боян Минков и Женя Живова - заместник-кмет „Приходи и финанси“.

Грамоти, поздрави и аплодисменти

Боян Минков връчи грамоти и на местни фирми и институции за активна дейност в културния живот на общината, както и за принос в развитието на туризма. Грамоти получиха и отличниците от випуск 2026 на СУ „Христо Ботев“.

По случай празника в общината пристигнаха поздравителни адреси от президента на Република България Илияна Йотова, Лилия Димитрова - народен представител в 52-ро Народно събрание, Огнян Асенов - областен управител на област Видин, Митко Солаков - почетен консул на Република Сърбия в Република България, д-р Цветан Ценков - кмет на община Видин, инж. Емануил Манолов - кмет на община Павликени, инж. Владимир Александров - кмет на община Етрополе, и Даниел Панов - председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

Празникът продължи с богата програма, в която участие взеха Детска градина „Иглика“ и ученици към Детски комплекс - Белоградчик. Те заслужено получиха бурните аплодисменти на публиката за своите изпълнения, с които дадоха най-топлия завършек на тържеството. Защото Петровден в Белоградчик е празник на вярата, но и на приемствеността - между поколенията, между паметта и бъдещето, между скалите и хората, които дават живот на града.

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