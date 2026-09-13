Всичко за Петровден

Следете всички новини, анализи и коментари за Петровден. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Вяра Регионални
Петровден е

Петровден е

Църквата чества паметта на великите апостоли Петър и Павел, които тя нарича първовърховни първопрестолници и вселенски учители. Те много се потрудили...

29 юни | 5:30
0 коментара
52058
Днес е Петровден

Днес е Петровден

Днес 29 юни, православната църква почита едновременно паметта на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Най-важните обстоятелства от тех...

29 юни | 7:20
0 коментара
14513