Петровден събра Белоградчик. Градът отличи своите хора
На площад „Възраждане“ бяха връчени звания, грамоти и стипендии, а празникът продължи с програма на децата
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На площад „Възраждане“ бяха връчени звания, грамоти и стипендии, а празникът продължи с програма на децата
Черпят прекрасни имена
Черпят каменните имена
Богатата празнична програма започва от утре
Петровият пост е по-малко строг и по-щадящ от Великденския
Специално участие ще вземат ОФА „Загоре“ и ПФА „Нащенци“ – Стара Загора
Големи забрани на плазника
Прекрасен ден за тези знаци
В чест на Свети Петър се приготвя солено-сладкия млечен специалитет
Православната църква почита едновременно паметта на великите апостоли Петър и Павел
Питата и баницата са задължителни на трапезата
Негово Светейшество пусна обръщение за празника на Светите апостоли Петър и Павел
Имен ден имат: Камен, Камена, Павел, Патриция, Петрана, Петър, Преслава и др.
Общината преотстъпи Хадживълчова къща за обучение
Освен Петър и Павел, празнуват и други имена
Имен ден празнуват Петър, Павел, Павла, Петрана, Полина, Павлина, Петя и Камен
Имен ден днес имат Петър, Павел, Петрана, Полина, Павлина, Петя и Камен
Църквата чества паметта на великите апостоли Петър и Павел, които тя нарича първовърховни първопрестолници и вселенски учители. Те много се потрудили...
Днес 29 юни, православната църква почита едновременно паметта на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Най-важните обстоятелства от тех...
Белоградчик. Каменният град Белоградчик е избрал Петровден за свой празник през далечната 1916 година, съобщи кметът на общината Борис Николов. Традиц...