Общество

Втори международен фестивал "Слънчева Праужда"

Начало на празничната програма поставиха членовете на Патриотичен клуб "Бдинци" – Видин

Втори международен фестивал "Слънчева Праужда"
20 юни 26 | 20:21
85
Мира Иванова

В село Праужда се проведе второто издание на Международния фестивал „Слънчева Праужда“, който отново събра участници и гости от различни населени места. Официални гости на събитието бяха Ангел Георгиев – председател на Общински съвет – Белоградчик, Любен Иванов – народен представител в 52-ро Народно събрание, Александър Александров - кмет на община Ружинци и Полина Семкова – заместник-кмет на община Чупрене.

IMG-658c8e809335873a1a6153ca8b483842-V

Начало на празничната програма поставиха членовете на Патриотичен клуб „Бдинци“ – Видин. В богатата музикално-танцова програма се включиха школа „Народни танци“ към Детски комплекс – Белоградчик, певческа група „Пей сърце“ към Пенсионерски клуб „Мадона“, група „Чаровни години“ към НЧ „Развитие – 1893 г.“, НЧ „Развитие – 1896“ – с. Салаш, както и певчески и танцови състави от Видин, Чупрене, Ружинци, Дреновец, Лом и Новоселци. Специален гост-изпълнител на фестивала беше обичаният народен певец Райко Кирилов.

IMG-664cbc8f3961d96d035aa299ed14f2e9-V

Организаторът Емил Цанков приветства присъстващите, благодари за проявения интерес и сподели историята за създаването и развитието на фестивала. Поздрав към участниците и гостите отправи и г-н Георгиев, който подчерта значението на подобни културни инициативи за съхраняването на традициите и укрепването на връзките между хората. „Фестивалът „Слънчева Праужда“ създава възможност за среща между поколенията, за обмен на идеи и творчески вдъхновения, както и за популяризиране на богатото ни културно наследство и връзката ни с природата. В навечерието на лятото, когато слънцето символично достига своя връх, ние си припомняме колко важни са единството, взаимното уважение и грижата за средата, в която живеем. Именно такива инициативи изграждат общности, съхраняват традициите и дават възможност на хората да споделят своя талант, знания и енергия“, отбеляза Георгиев.

IMG-4b6a6a59e6f43d51cb28e5f4be660b23-V

Празничното настроение ще продължи с дълги хора и веселие, които ще обединят участници и гости в продължение на часове. Посетителите имат възможност да опитат и традиционни ястия от турлашкия край, приготвени по автентични рецепти от местни майстори на кулинарното изкуство.

IMG-6f6f5c84389b139f24cf088a07feccd5-V
IMG-6448bc5f15171576b0dbf93e074c7275-V
IMG-1eb21675e6c2e813f1289232588aada2-V
IMG-00e408c8239ccf123f7fe275c0ec61e6-V
IMG-7392f8208eeac933f88f78b987e28165-V

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Белоградчик
Още от Общество
Коментирай