Втори международен фестивал "Слънчева Праужда"

В село Праужда се проведе второто издание на Международния фестивал „Слънчева Праужда“, който отново събра участници и гости от различни населени места. Официални гости на събитието бяха Ангел Георгиев – председател на Общински съвет – Белоградчик, Любен Иванов – народен представител в 52-ро Народно събрание, Александър Александров - кмет на община Ружинци и Полина Семкова – заместник-кмет на община Чупрене.

Начало на празничната програма поставиха членовете на Патриотичен клуб „Бдинци“ – Видин. В богатата музикално-танцова програма се включиха школа „Народни танци“ към Детски комплекс – Белоградчик, певческа група „Пей сърце“ към Пенсионерски клуб „Мадона“, група „Чаровни години“ към НЧ „Развитие – 1893 г.“, НЧ „Развитие – 1896“ – с. Салаш, както и певчески и танцови състави от Видин, Чупрене, Ружинци, Дреновец, Лом и Новоселци. Специален гост-изпълнител на фестивала беше обичаният народен певец Райко Кирилов.

Организаторът Емил Цанков приветства присъстващите, благодари за проявения интерес и сподели историята за създаването и развитието на фестивала. Поздрав към участниците и гостите отправи и г-н Георгиев, който подчерта значението на подобни културни инициативи за съхраняването на традициите и укрепването на връзките между хората. „Фестивалът „Слънчева Праужда“ създава възможност за среща между поколенията, за обмен на идеи и творчески вдъхновения, както и за популяризиране на богатото ни културно наследство и връзката ни с природата. В навечерието на лятото, когато слънцето символично достига своя връх, ние си припомняме колко важни са единството, взаимното уважение и грижата за средата, в която живеем. Именно такива инициативи изграждат общности, съхраняват традициите и дават възможност на хората да споделят своя талант, знания и енергия“, отбеляза Георгиев.

Празничното настроение ще продължи с дълги хора и веселие, които ще обединят участници и гости в продължение на часове. Посетителите имат възможност да опитат и традиционни ястия от турлашкия край, приготвени по автентични рецепти от местни майстори на кулинарното изкуство.

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