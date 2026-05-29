Втора жертва след огнения ад в хотел „Зенит“ в Слънчев бряг

Втори мъж почина след пожара в хотел „Зенит“ в Слънчев бряг, съобщи БНР. 64-годишен украинец, който е бил транспортиран с линейка, след като му прилошало, е издъхнал в болница. Той е работил в сервизните помещения, откъдето е започнал огънят. Още вчера на място от задушаване почина 47-годишен работник.

Големият пожар избухна привечер, като първоначално към хотела е изпратен един противопожарен екип. По-късно на място са пристигнали още два екипа заради разрастването на огъня.

Според други служители трима заварчици са работили в хотела, когато искра е възпламенила помещение. Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, но третият е погълнал голямо количество дим и е колабирал, докато се е опитвал да избяга от пламъците.

От ръководството на хотела съобщиха снощи, че всички гости и служители са били евакуирани. При пожара са изгорели три стаи в сградата.

Часове по-късно, около полунощ, огънят отново се е възобновил, съобщи националното радио. Причината са били горящи кабели в шахтата на почивната база, от която са били евакуирани 121 души. Над района се е носел гъст черен дим, а именно тогава на 64-годишния мъж му е прилошало и е била повикана Спешна помощ.

Директорът на Регионалната пожарна служба в Бургас старши комисар Николай Николаев обясни, че става дума за кабелна шахта с вентилация, в която кабелите са се запалили повторно. По думите му оголените от първоначалния пожар кабели са предизвикали вторично късо съединение и огънят е тръгнал нагоре по шахтата.

„Това е някакво вторично късо - допълнително се пали вследствие на това, че кабелите са оголени от пожара и температурата. Възникнало е втори път късо и върви по шахтата нагоре“, каза старши комисар Николаев.

Той уточни, че при повторното запалване огънят не е обхванал стаи в хотела. „Само шахтата. Няма хора вътре. Човек, който е стоял отвън, е припаднал“, заяви снощи директорът на пожарната в Бургас.

