Щракат белезници на служители на ареста във Варна
При претърсвания са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки
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При претърсвания са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки
Става дума за Явор Хайтов от групата на Ахмед Доган
Киро Японеца, определян като ромски бос, през годините става обект на общо три покушения
Той няма обяснение защо точно сега се извърши акцията в петък в имоти на бизнесмена
Домът на 24-годишния Начо Пантелеев е бил претърсен заради снимка в социалните мрежи, на която той държи пистолет
Засилено полицейско присъствие "Цар Освободител"
Говори адвокатът на държавния глава
Президентът е предоставил на правосъдното ведомство достъп до дома си
Изненадващи неща са открити при претърсването на имението му "Мар-а-Лаго" във Флорида
Федералните разследват възможни нарушения на три различни федерални закона
За първи път кораб от Военноморските сили участва в учение в Атлантическия океан, съобщиха от ВМС. То започна преди повече от две седмици и приключва...
Видин. Служители на ДАНС са посетили кабинета на заместник-кмета на Видин, научи "Стандарт". Те са издирили и взели със себе си документация, свързана...
Благоевград. В 05,30 часа сутринта в сряда десетки полицаи и жандармеристи атакуваха ромската махала в Петрич. Те започнаха проверка на адреси в търсе...
Четвърти ден претърсват бреговете на Марица