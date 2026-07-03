Южна Америка срещу Африка днес на Мондиала /ПРОГРАМА/

Големият сблъсък днес в Мондиала е Южна Америка срещу Африка.

Днешните три мача ще затворят фазата на 1/16-финалите и ще ни оформят цялата картина за 1/8-финалите. В тях ще участват три африкански отбора.

Ето я и програмата за деня и нощта:

21:00 Австралия - Египет (БНТ 1 и БНТ 3)

01:00 Аржентина - Кабо Верде (БНТ 1 и БНТ 3)

04:30 Колумбия - Гана (БНТ 1 и БНТ 3).

21:00 Австралия - Египет в Арлингтън.

Двата отбора са почти съседи в световната ранглиста на ФИФА, като "кенгурата" са под №27, а "фараоните" №29. Това на хартия ни подсказва за много равностоен мач, а и представянето на двата отбора на турнира до момента сочи към нещо такова.

Австралия, която остана единствена в турнира да брани футбола в зона Азия, има по-голям опит от своя съперник във фазата на елиминациите. Тимът в жълто и зелено два пъти отпадна във фазата на осминафиналите - първо драматично от Италия през 2006 година, а преди четири години и от Аржентина. И в двата случая съперникът им в последствие стана световен шампион.

Сега наградата за победа най-вероятно ще е нов мач срещу "гаучосите", но е твърде рано да се гледа толкова напред. Египет ще играе първия си елиминационен мач на Мондиал, но въпреки това е считан за фаворит от букмейкърите заради звездите си Мохамед Салах и Омар Мармуш. Мачът все пак изглежда в графата "троен" и нищо чудно да не бъде решен в редовното време.

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